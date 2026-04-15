Godzilla Minus Zero : un premier trailer spectaculaire dévoile un kaiju encore plus destructeur

Le roi des monstres est de retour, et il ne compte pas rester discret. Trois ans après le succès planétaire de l’excellentGodzilla Minus One (qui a reçu l’Oscar pour ses effets spéciaux), Toho dévoile les premières images de sa suite directe, Godzilla Minus Zero. Présenté en avant-première lors du CinemaCon, ce teaser confirme des ambitions nettement revues à la hausse, avec notamment des scènes d’action et destruction toujours plus dantesques, sans compter que la menace Godzilla dépasse désormais largement les frontières du Japon.

Une suite directe ancrée dans l’après-guerre

L’histoire se déroule en 1949, soit deux ans après les événements du premier film. On y retrouve les personnages de Koichi Shikishima et Noriko Oishi, toujours marqués par leur confrontation passée avec la créature. Le retour de Godzilla s’annonce encore plus brutal, ravivant les traumatismes d’un pays déjà fragilisé par les séquelles de la guerre.

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Le film conserve ainsi son ancrage « historique », tout en promettant cette fois une montée en puissance spectaculaire : les premières images suggèrent une intensification des scènes de chaos, avec une mise en scène plus « hollywoodienne » et des destructions à très grande échelle.

Une ambition internationale assumée

Si l’action reste majoritairement située au Japon, un plan marquant du teaser change la donne puisque Godzilla apparaît aux abords de la Statue de la Liberté ! Un symbole fort qui laisse entendre que la menace s’étendra jusqu’aux États-Unis, transformant ce nouvel opus en un vrai film de catastrophe globale. Autre nouveauté majeure pour la franchise, Godzilla Minus Zero devient la première production japonaise conçue pour une diffusion en IMAX.

Un retour très attendu par les fans

Les acteurs principaux du film ont déjà exprimé leur enthousiasme à l’idée de replonger dans cet univers. Ryunosuke Kamiki confie être “très heureux de participer à cette suite, une œuvre importante de sa carrière”, tandis que Minami Hamabe évoque “l’excitation de partager ce moment avec le public au Japon comme aux États-Unis”.

Prévu pour une sortie en salles au Japon le 3 novembre, date anniversaire du premier Godzilla de 1954, puis quelques jours plus tard en Amérique du Nord, Godzilla Minus Zero s’annonce comme un nouveau tournant pour la saga. Le kaiju sera t-il en mesure de dominer le box-office ?