Geekeries et Insolite

Godzilla Minus Zero : le monstre culte de Toho bientôt de retour dans une suite

3 Nov. 2025 • 17:30
Le Roi des Monstres s’apprête à rugir de nouveau. Après le triomphe mondial de Godzilla Minus One en 2023 (sans doute l’un des meilleurs films Godzilla jamais réalisé), la société japonaise Toho a confirmé la sortie de sa suite officielle, sobrement intitulée « Godzilla Minus Zero ». Le film, annoncé lors du Godzilla Fest de Tokyo, promet de prolonger la renaissance du mythe tout en explorant de nouvelles dimensions narratives et visuelles.

Un retour signé Takashi Yamazaki

Le réalisateur Takashi Yamazaki, salué pour sa maîtrise des effets visuels et sa vision cinématographique (ce dernier a remporté l’Oscar pour les effets spéciaux du film), reprendra la triple casquette de scénariste, metteur en scène et superviseur VFX. C’est également Yamazaki qui a dessiné le logo du nouveau volet. Si Toho reste mystérieux sur l’intrigue, le teaser tout juste dévoilé évoque un décor aquatique, et rappelle donc la fin du précédent film où Godzilla s’enfonçait dans l’océan après une explosion spectaculaire. De quoi alimenter les spéculations sur une possible régénération du titan.

Un titre énigmatique et de grandes attentes

Le choix du titre Minus Zero intrigue déjà les fans : simple suite chronologique ou métaphore d’un nouveau commencement (voire préquel) ? Toho entretient le suspense, se contentant d’un appel à « rester à l’écoute des prochaines annonces ». Les personnages de Kōichi et Noriko reviendront-ils dans cet opus ? Ou l’histoire repartira-t-elle sur de nouvelles bases ? Rien n’a encore filtré.

Avec le succès critique et public de Minus One Godzilla Minus Zero, c’est peu dire que cette suite suscite déjà d’énormes attentes, surtout après la version américanisée (et il faut bien le dire extrêmement médiocre) du Godzilla du Monsterverse.  Plus que jamais, c’est du côté du Japon que l’on attend le renouveau du plus terrifiant des monstres géants.

