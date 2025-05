Godzilla x Kong: Supernova sera le prochain film du Monsterverse

La suite de Godzilla x Kong: The New Empire a officiellement été annoncée par Warner : Godzilla x Kong: Supernova sera la prochaine itération du Monsterverse et l’on sait que la production a déjà démarré…même si la sortie du film est encore lointaine. L’annonce a été faite via une vidéo promotionnelle ingénieuse montrant un numéro de téléphone estampillé Monarch, numéro permettant de signaler des apparitions de titans. Bien que les détails de l’intrigue soient encore secrets, le « Supernova » dans le titre alimente déjà les spéculations, certains se demandant si le Monsterverse pourrait s’étendre jusque dans l’espace ! Le film sera réalisé par Grant Sputore (I Am Mother) sur un scénario de Michael Lloyd Green. La sortie en salles est prévue pour 2027.



Quelques détails sont disponibles : Dan Stevens reprendra le rôle de Trapper, un traqueur de titans excentrique, tandis que le reste du casting sera composé de Kaitlyn Dever, Jack O’Connell, Alycia Debnam-Carey, Sam Neill, Matthew Modine, Delroy Lindo et Dave Callaham. En revanche, Kaylee Hottle et Rebecca Hall — qui incarnaient respectivement Jia et la Dr Andrews, les gardiennes de Kong — ne sont pas mentionnées. Warner Bros. et Legendary n’ont pour l’instant livré qu’un synopsis vague évoquant de “nouveaux personnages humains” et une menace cataclysmique mettant en jeu les titans emblématiques (à commencer doncn par Godzilla et King Kong).