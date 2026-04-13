Last Flag : le chanteur d’Imagine Dragons crée un jeu vidéo

Voilà qui est pour le moins inattendu : le chanteur d’Imagine Dragons, Dan Reynolds, s’attaque au jeu vidéo avec un projet qui entend revisiter un classique du multijoueur sous un angle plus « tactique ». Développé par Night Street Games, le studio que Raynolds a fondé avec son frère Mac, Last Flag repose sur une idée simple en apparence : deux équipes de cinq joueurs s’affrontent pour capturer le drapeau adverse tout en protégeant le leur. Mais derrière cette base assez familière, le jeu cherche à injecter une dimension plus nerveuse et plus originale que le simple mode capture de drapeau hérité des shooters traditionnels.

Un jeu de tir qui mise autant sur l’information que sur l’affrontement

La vraie singularité de Last Flag tient à sa mécanique centrale : avant le début du match, chaque équipe doit cacher son propre drapeau sur la carte. Cette phase change profondément la dynamique des parties. Il ne s’agit plus seulement de foncer vers un objectif connu, mais de combiner exploration, défense, lecture du terrain et coordination pour découvrir où l’adversaire a choisi de dissimuler son étendard.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ce choix de game-design a le mérite de l’originalité : le jeu récompense autant la capacité à bien se battre que l’intelligence de placement, la circulation de l’information et l’anticipation des mouvements ennemis. En ce sens, Last Flag veut s’éloigner d’un pur jeu de réflexes pour retrouver un esprit un peu plus collectif et posé. La création des frères Raynolds affiche donc de vraies ambitions : « Ça n’est pas qu’un projet passion, cela fait maintenant plus de cinq ans qu’on y travaille », a déclaré Dan Reynolds à des journalistes.

Une identité visuelle et sonore qui tranche avec les shooters habituels

Autre élément marquant : l’univers du jeu. Les frères Reynolds revendiquent une inspiration visuelle tirée des années 1970, avec une direction artistique colorée, stylisée et volontairement plus psychédélique que les standards souvent « militaires » des standards du genre (hormis Fortnite). Cette touche visuelle permet au projet de se distinguer immédiatement dans un paysage saturé de jeux de tir plus ou moins interchangeables.

Dan Raynolds, chanteur du groupe Imagine Dragons

La musique comme prolongement naturel du projet

Sans surprise aussi, la bande-son occupe aussi une place importante dans l’identité du jeu. Dan Reynolds s’est impliqué dans la composition, avec une approche nourrie d’instruments analogiques et d’influences funk.

Un premier jeu qui cherche à exister par sa différence

Avec Last Flag, Night Street Games ne cherche bien sûr pas à rivaliser frontalement avec les mastodontes du tir compétitif sur leur propre terrain. Le studio tente plutôt de retrouver une forme d’aventure multijoueur un poil plus cérébrale, plus accessible et avec une patte artistique assez marquée.

Last Flag sera d’abord disponible sur PC le 14 avril prochain (via Steam) avant d’arriver plus tard cette année sur PS5 et Xbox Series