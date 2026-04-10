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KultureGeek Internet Instagram permet enfin de modifier ses commentaires après publication
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Instagram permet enfin de modifier ses commentaires après publication

2 min.
10 Avr. 2026 • 9:29
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Instagram annonce une nouvelle fonctionnalité réclamée depuis un moment par les utilisateurs : la possibilité de modifier un commentaire après l’avoir publié. Il y a cependant une limite.

Instagram Logo Icone

La modification de commentaire arrive sur Instagram

Dans son annonce, Instagram fait savoir que les utilisateurs ont désormais la possibilité de modifier le commentaire qu’ils postent sous une photo ou une vidéo, mais ils ont une durée spécifique pour le faire. Une fois le message posté, ils ont 15 minutes pour décider d’ajouter ou supprimer des mots ou des phrases. Passé ce délai, l’option de modification ne sera plus disponible.

En soi, ceux qui veulent réellement modifier leur message après 15 minutes pourront le faire. Mais cela impliquera de supprimer le message d’origine et d’en poster un nouveau. Cela pourra toutefois poser un problème pour tous ceux qui ont reçu des réponses et/ou des J’aime.

Instagram indique que les messages modifiés ont une mention pour clairement faire savoir aux autres utilisateurs qu’il y a eu une modification. Cela a eu lieu avec une mention grise. En revanche, il n’est pas possible pour les utilisateurs de voir quel a été le message d’origine. Seule la version modifiée apparaît.

Pour modifier un message sur Instagram, c’est très simple : il suffit de vous rendre sur le message que vous venez de publier et d’appuyer sur le bouton « Modifier ». Faites alors votre modification puis validez. Cette nouveauté est disponible dès maintenant pour tous les utilisateurs.

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