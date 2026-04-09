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Spotify ajoute une option pour désactiver toutes les vidéos

3 min.
9 Avr. 2026 • 18:21
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Spotify ouvre ce mois-ci à l’ensemble de ses utilisateurs la possibilité de désactiver les vidéos dans son application, sur toutes les formules d’abonnement. Derrière cette mise à jour se lit un signal : 60 % des parents avaient déjà coupé la vidéo pour les comptes de moins de 13 ans.

Spotify Option Desactiver Videos

Cette statistique est le vrai point de départ de la décision. Jusqu’à présent, le contrôle vidéo restait réservé aux comptes mineurs gérés par un parent ou tuteur. Spotify généralise aujourd’hui ce levier à tous ses abonnés : Premium, Basic et utilisateurs du service gratuit, sur les formules Personnel, Duo, Famille, Étudiant et gratuit.

Le paramètre se trouve dans les réglages de l’application, sous la section « Contenu et affichage ». Depuis là, les utilisateurs peuvent désactiver indépendamment les visuels en boucle Canvas et les vidéos liées aux musiques ou aux podcasts. La préférence s’applique ensuite sur mobile, ordinateur, Web et téléviseur.

Les gestionnaires de compte Famille disposent d’un levier supplémentaire : ils peuvent activer ou couper la vidéo pour chaque membre du foyer directement depuis leurs paramètres d’abonnement.

Un point reste fixe : les publicités vidéo et certaines publicités audio accompagnées de visuels de type Canvas continuent de s’afficher, quel que soit le paramètre retenu.

Spotify mise beaucoup sur la vidéo

Spotify avait lancé Canvas en 2018, les podcasts vidéo en 2020, puis les clips musicaux en 2024, en partie pour concurrencer YouTube. Ce virage continu vers la vidéo rend le nouveau contrôle d’autant plus révélateur d’un recalibrage stratégique.

« Les utilisateurs peuvent maintenant choisir exactement la façon dont ils veulent interagir avec les vidéos qui enrichissent la musique, les podcasts et les livres audio sur Spotify », indique la société. « Le contrôle change tout. Le temps cesse d’être perçu comme gaspillé pour devenir possédé ».

Ce lancement s’inscrit dans un contexte de pression réglementaire croissante sur les plateformes sociales et vidéo, notamment concernant leur impact sur les jeunes utilisateurs. Le déploiement s’effectue progressivement à l’échelle mondiale tout au long du mois d’avril.

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