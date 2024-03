Spotify propose des clips musicaux dans certains pays (mais pas en France)

Spotify introduit (enfin) l’une des fonctionnalités phares de son principal concurrent Apple Music : les clips musicaux. La version mobile (Android/iOS)et web de Spotify propose désormais des vidéos musicales dans 11 pays, une fonctionnalité (encore en bêta) qui permet de basculer directement entre l’audio et la vidéo durant la lecture d’un morceau, ce qu’il n’est pas possible de faire ni avec Apple Music ni avec YouTube Music. Les vidéoclips sont disponible au Brésil, en Colombie, en Allemagne, en Indonésie, en Italie, au Kenya, aux Pays-Bas, en Pologne, aux Philippines, en Suède et au Royaume-Uni. Pour la France, il faudra donc encore attendre un peu. A noter cependant que cette nouvelle fonctionnalité est uniquement proposée aux abonnés premium.

Les clips vidéo sont accessibles depuis l’écran « Now Playing » et sont hébergés directement par Spotify, sans aucune publicité. La fonctionnalité est également disponible sur les téléviseurs (SmartTV). Spotify propose déjà des milliers de vidéos musicales de divers genres et artistes et annonce déjà l’arrivage d’autres fournées de vidéos. On notera que cette nouveauté bienvenue apparait au moment même où Universal Music Group a retiré ses chansons de TikTok à la suite d’un différend concernant les redevances sur copyright. Spotify profitera t-il à ce sujet d’un effet d’aubaine ?