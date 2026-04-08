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007 First Light : la version Switch 2 du jeu d’action-aventure est repoussée à l’été prochain

3 min.
8 Avr. 2026 • 18:39
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Les joueurs Nintendo devront patienter un peu plus longtemps que prévu pour découvrir 007 First Light, le prochain jeu vidéo mettant en scène le célèbre James Bond. IO Interactive a en effet confirmé que la version Nintendo Switch 2 du titre n’arrivera finalement pas en même temps que les éditions PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, toujours attendues pour le 27 mai 2026. Ce nouveau report ne remet pas en cause la sortie sur les autres plateformes, mais rappelle une réalité de plus en plus visible : porter certains jeux récents sur la Switch 2 semble poser certains défis techniques (plus même que la Xbox Series S en son temps).

007 First Light Jeu James Bond

Un contretemps ciblé

Le studio danois, connu pour la série Hitman, explique vouloir offrir la meilleure expérience possible sur l’ensemble des supports. Dans les faits, cela signifie que la version Switch 2 nécessitera davantage de temps de travail. Aucune date précise n’a été communiquée pour cette édition, si ce n’est une fenêtre de sortie fixée à l’été prochain. Pour les joueurs équipés d’une console Nintendo, l’attente sera donc prolongée alors même que le jeu avait déjà subi un premier retard (toutes plateformes confondues cette fois).

Ce décalage de quelques semaines/mois semble indiquer que l’optimisation sur le nouveau hardware hybride de Nintendo reste plus délicate que prévu pour certains titres ambitieux, en particulier lorsque ces jeux reposent sur des environnements détaillés au rendu réaliste, et avec donc des exigences techniques plus élevées.

La Switch 2 confirme ses difficultés avec certains portages exigeants

Le cas de 007 First Light n’est pas isolé. Depuis plusieurs mois, plusieurs éditeurs affirment rencontrer des des complications pour adapter certains jeux à la Switch 2. Cela ne signifie pas que la machine manque systématiquement de puissance, mais plutôt que l’équilibre entre la qualité visuelle et la fluidité reste un peu plus compliqué à trouver que sur les autres supports, ce qui ralentit forcément le calendrier de production.

IO Interactive joue la prudence sur une licence majeure

Pour IO Interactive, l’enjeu est d’autant plus important qu’il s’agit d’un retour majeur de James Bond dans le jeu vidéo. Le studio ne peut évidemment pas se permettre un lancement en demi-teinte causé par une version trop inférieure techniquement ou mal optimisée. Retarder la déclinaison Switch 2 apparaît donc comme un choix de prudence, destiné à préserver la qualité de l’ensemble du projet.

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