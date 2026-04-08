X gagne une fonction de traduction automatique via Grok et un éditeur photo

X poursuit sa transformation en plateforme tout-en-un en ajoutant deux nouvelles fonctionnalités directement intégrées à son application, soit la traduction automatique des publications et un éditeur photo, tous deux « motorisés » par l’intelligence artificielle Grok.

La traduction automatique s’internationalise

La première nouveauté devrait largement améliorer les discussions entre les utilisateurs de pays différents. X déploie désormais la traduction automatique des publications à l’échelle mondiale, avec la possibilité de désactiver cette fonction langue par langue. L’objectif est de rendre les contenus accessibles à tous et d’améliorer la circulation des messages sans la barrière des langues.

Cette évolution s’inscrit dans une logique déjà bien connue des plateformes sociales, ces dernières cherchant cherchent depuis des années à faciliter la circulation des messages/contenus d’un marché à l’autre. L’intégration directe de Grok à ce type de fonctionnalité suffira t-elle à faire revenir les nombreux utilisateurs qui ont quitté le service suite aux soucis de modération constatés depuis la prise de pouvoir de Musk ? L’absence de surcoût pour les utilisateurs sans la fameuse pastille bleue est cependant un vrai plus.

Un éditeur photo plus riche, avec retouche par simple commande textuelle

La seconde mise à jour concerne l’édition d’images, notamment sur la version iOS de l’app. X ajoute des outils plus classiques comme le dessin, le texte et le floutage (cette dernière fonction étant particulièrement utile pour masquer des visages ou des informations sensibles avant publication). La vraie nouveauté réside surtout dans la possibilité de demander à Grok de modifier une image en langage naturel.

Une fonction puissante dans un contexte encore sensible

Concrètement, l’utilisateur peut décrire l’effet souhaité et laisser l’IA générer une version modifiée de la photo. Cette logique rapproche X de ce que proposent déjà plusieurs grands acteurs de l’image assistée par IA… mais suscite déjà des interrogations, car la plateforme a déjà été abondamment critiquée pour des usages problématiques liés à la transformation d’images de personnes réelles sans leur consentement.

X toujours plus près de la plateforme globale

Au fond, toutes ces nouveautés disent la même chose : X ne veut plus seulement être un lieu de discussion mais bien un environnement dans lequel on traduit, édite, transforme et partage du contenu sans quitter l’app. En plaçant Grok au cœur des nouvelles fonctionnalités de X, la plateforme cherche aussi à améliorer la rétention et à renforcer sa singularité face à une concurrence de plus en plus féroce.