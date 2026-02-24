TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Android : le malware PromptSpy utilise l’IA Gemini pour s’adapter en temps réel
Smartphones

Android : le malware PromptSpy utilise l’IA Gemini pour s’adapter en temps réel

2 min.
24 Fév. 2026 • 9:25
0

Des chercheurs d’ESET ont découvert PromptSpy, un malware visant les smartphones Android en intégrant Gemini dans sa boucle d’exécution : plutôt que de suivre un script fixe, il interroge le modèle d’intelligence artificielle de Google en cours de fonctionnement pour adapter dynamiquement son comportement à l’interface de chaque appareil infecté. Cette architecture marque une rupture avec les logiciels malveillants à instructions codées en dur, plus faciles à anticiper et à contrer.

Android Google Play Store Icone Logo

Jusqu’ici, l’efficacité d’un malware sur Android dépendait d’un code pensé pour des modèles d’appareils spécifiques. En déléguant sa prise de décision à Gemini, qui reçoit une description de l’écran visible et formule la prochaine action à entreprendre, PromptSpy se veut plus fort. Il démontre au passage que des outils d’IA publics et gratuits suffisent à mettre en place une faculté de s’adapter jusqu’ici inédite dans les logiciels malveillants.

PromptSpy fonctionne également comme un logiciel espion à part entière. Il embarque un module d’accès à distance et peut, une fois les permissions accordées, collecter la liste des applications installées et les identifiants de l’écran de verrouillage. Le malware complique volontairement sa suppression en perturbant les tentatives de désactivation.

Sa diffusion reste difficile à cerner : ESET n’a pas encore détecté PromptSpy dans sa télémétrie, laissant ouverte la question d’une propagation active. Les échantillons analysés étaient cependant distribués via un domaine dédié et se faisaient passer pour une grande banque, ce qui dépasse le stade purement expérimental.

Google vient rassurer les utilisateurs

ESET avait transmis ses conclusions à Google avant la publication. Un porte-parole de la firme a depuis répondu auprès d’Android Authority en indiquant :

Sur la base de notre détection actuelle, aucune application contenant ce logiciel malveillant n’a été trouvée sur le Google Play Store. Les utilisateurs d’Android sont automatiquement protégés contre les versions connues de ce malware par Google Play Protect, actif par défaut sur les appareils Android disposant des services Google Play. Google Play Protect peut avertir les utilisateurs ou bloquer les applications connues pour leur comportement malveillant, même lorsque ces applications proviennent de sources extérieures au Play Store.

Le risque pour les utilisateurs Android demeure limité à ce stade, les protections actives couvrant les versions connues du malware.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Google Gemini Application Internet

Google dit que son IA Gemini ne va pas inclure de publicités

Google Gemini Internet

Gemini : Google dévoile les limites d’usage de son IA

Gemini 3.1 Pro Internet

Gemini 3.1 Pro est disponible : Google améliore encore son IA

Google-Gemini-CLI Internet

Google dévoile Gemini CLI, une IA uniquement destinée aux développeurs

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

AMD

Meta pourrait détenir jusqu’à 10 % d’AMD en échange de 6 gigawatts de puces IA

24 Fév. 2026 • 15:22
0 Business

Peu de temps après l’énorme accord passé avec Nvidia, Meta et AMD ont officialisé un partenariat massif portant sur...

YouTube Logo

YouTube nie maximiser le temps d’écran et vouloir rendre les utilisateurs accros

24 Fév. 2026 • 14:10
1 Internet

Le vice-président ingénierie de YouTube, Cristos Goodrow, a affirmé devant un tribunal civil à Los Angeles que la plateforme...

Asha Sharma Matt Booty

Le co-créateur de la première Xbox annonce la fin prochaine de Xbox… et pourquoi ce n’est pas crédible

24 Fév. 2026 • 12:10
0 Jeux vidéo

Alors que Microsoft vient d’opérer une importante réorganisation interne, la marque Xbox se retrouve au cœur des interrogations....

Tesla Autopilot

Tesla riposte en justice contre l’interdiction du terme Autopilot

24 Fév. 2026 • 10:45
0 Business

Tesla a engagé une procédure judiciaire contre le Department of Motor Vehicles de Californie afin d’annuler une décision lui...

Claude Logo

Anthropic (Claude) accuse DeepSeek et d’autres IA chinoises d’utiliser ses données

23 Fév. 2026 • 20:55
1 Internet

Anthropic accuse DeepSeek, MiniMax et Moonshot, trois sociétés d’intelligence artificielle chinoises, d’avoir ouvert plus de 24...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple publie les vidéos de son workshop 2025 sur l’IA : raisonnement, agents et modèles au cœur des recherches

Apple publie les vidéos de son workshop 2025 sur l’IA : raisonnement, agents et modèles au cœur des recherches

24 Feb. 2026 • 13:06

image de l'article F1: le Film : pluie de récompenses pour l’équipe son du long métrage Apple Originals

F1: le Film : pluie de récompenses pour l’équipe son du long métrage Apple Originals

24 Feb. 2026 • 11:45

image de l'article Sales Coach est disponible dans l’App Store : l’app pour les partenaires d’Apple remplace officiellement SEED

Sales Coach est disponible dans l’App Store : l’app pour les partenaires d’Apple remplace officiellement SEED

24 Feb. 2026 • 10:20

image de l'article iOS 26.4 active la 5G+ de SFR sur iPhone et les appels en 5G (VoNR) chez SFR et Bouygues Telecom

iOS 26.4 active la 5G+ de SFR sur iPhone et les appels en 5G (VoNR) chez SFR et Bouygues Telecom

24 Feb. 2026 • 9:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site