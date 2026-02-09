Ghostbusters : le film d’animation Netflix-Sony reprend vie après près de dix ans d’attente

Longtemps resté dans l’ombre, le projet de film d’animation Ghostbusters porté par Sony Pictures Animation et Netflix montre enfin des signes concrets d’avancement. Annoncé pour la première fois en 2016, ce long-métrage inédit dans l’univers des chasseurs de fantômes entame une nouvelle phase de développement avec l’arrivée d’une scénariste confirmée.

Une nouvelle scénariste pour relancer la machine

Selon plusieurs sources proches du dossier, Sam Jarvis, connue pour son travail sur Dollface, vient de rejoindre l’équipe créative. Cette dernière succède à Yoni Brenner et Kristy Hall, auteurs de précédentes versions du script. Le film serait réalisé par Kris Pearn (The Tiger’s Apprentice) et proposerait une histoire totalement originale, sans lien direct avec les films existants.

Un projet ancien, mais toujours mystérieux

À l’origine, Sony envisageait une approche centrée sur le point de vue des fantômes eux-mêmes, mais il n’est pas certain que cette idée soit encore d’actualité. En parallèle, un autre projet Ghostbusters est également en développement pour Netflix, soit une série animée en images de synthèse confiée au studio Flying Bark et officialisée en 2022

La question d’un lien narratif (même ténu) entre le film et la série reste ouverte, tout comme celle d’un nouveau volet en prises de vues réelles après Ghostbusters: Frozen Empire. Une chose est sûre : la franchise culte semble entrer dans une phase de renaissance créative, portée par l’alliance stratégique entre Sony et Netflix, qui pourrait offrir aux fans une nouvelle génération d’histoires surnaturelles à découvrir dans les années à venir.