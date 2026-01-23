Microsoft Paint adopte l’IA pour créer des livres de coloriage personnalisés

Microsoft continue d’intégrer l’intelligence artificielle au cœur de ses applications historiques. Dernière innovation en date, une nouvelle fonctionnalité de Paint permet désormais de générer automatiquement des pages de coloriage à partir d’une simple description textuelle. Cette option est actuellement réservée aux utilisateurs Windows Insiders disposant de PC Copilot+, et ce dans le cadre d’un déploiement progressif.
Concrètement, il suffit d’entrer un prompt tel que « un chat mignon assis sur un donut » pour que Paint produise plusieurs illustrations adaptées au coloriage. L’utilisateur peut ensuite sélectionner l’image de son choix, l’intégrer à son projet, l’enregistrer ou l’imprimer. L’objectif est clairement d’offrir un outil ludique et créatif, aussi bien pour les enfants que pour les amateurs de loisirs créatifs numériques.
Cette nouveauté s’accompagne également d’un nouveau curseur de tolérance pour l’outil de remplissage, qui permet d’ajuster plus finement la précision de la couleur appliquée à une zone ; un ajout bienvenu pour les utilisateurs réguliers de Paint.
En parallèle, Microsoft renforce les capacités de son éditeur de texte Notepad grâce à de nouvelles fonctions d’écriture, de réécriture et de synthèse reposant sur l’IA. Ces outils, intégrés à des modèles de type GPT, permettent d’affiner un texte, de reformuler des passages ou de résumer des documents complexes plus rapidement qu’auparavant. L’affichage des résultats est désormais quasi instantané, avec la possibilité d’interagir avec les suggestions sans attendre la réponse complète.
Pour profiter de ces fonctionnalités, une connexion à un compte Microsoft est requise, et l’accès initial reste limité aux canaux Canary et Dev du programme Windows Insider sous Windows 11.
