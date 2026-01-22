Forza Horizon 6 dévoile sa date de sortie et une arrivée sur PS5

Playground Games et Turn 10 Studios lanceront Forza Horizon 6 le 19 mai 2026 sur Xbox Series X/S et PC, plongeant les joueurs au cœur du Japon. Dévoilée lors du Xbox Developer Direct, cette nouvelle itération de jeu de courses propose une immersion inédite au Japon, incluant des mécaniques de construction coopérative et des centaines de voitures disponibles dès le départ.

Forza Horizon 6 se déroule au Japon

Le Xbox Developer Direct a débuté en détaillant le cadre japonais du futur titre de course. Les développeurs ont mis l’accent sur une refonte du mode narratif où le joueur débute comme un simple touriste au Japon. Il devra participer à des courses de qualification pour prouver sa valeur avant d’accéder aux compétitions majeures, ancrant la progression dans une découverte progressive de l’archipel.

L’aspect communautaire franchit un nouveau cap avec la disponibilité de bases personnalisables. Chaque pilote disposera de son propre quartier général qu’il pourra aménager avec de nouveaux bâtiments, un espace ouvert aux visites d’autres joueurs pour renforcer la dimension sociale du titre.

S’inspirant directement de la réalité, le jeu intègre les Car Meets, une fonctionnalité basée sur les célèbres rassemblements de Daikoku, emblématiques de la culture automobile nippone. Ces événements permettront aux passionnés de se réunir virtuellement pour exhiber leurs véhicules dans une ambiance fidèle aux nuits de Tokyo.

Un lancement échelonné selon les plateformes

Le contenu au lancement s’annonce notable avec 550 voitures disponibles dès le premier jour. La liste inclut notamment le prototype GR GT 2025 et le Toyota Land Cruiser 2025. Des options d’accessibilité inédites ont également été présentées pour ouvrir l’expérience au plus grand nombre.

Concernant la disponibilité, une distinction est faite entre les consoles. Si les versions Xbox Series X/S et PC arriveront bien au printemps, les joueurs PlayStation 5 devront patienter. Bien que Xbox poursuive sa stratégie d’ouverture en renonçant à l’exclusivité totale, la version pour la console de Sony est programmée pour plus tard dans l’année 2026, sans date précise pour le moment.