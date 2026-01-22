Rachat de SFR : Bouygues Telecom, Free (Iliad) et Orange confirment des discussions avec Altice France

Les rumeurs de marché autour d’un possible changement de propriétaire de SFR ont franchi un cap. Dans un communiqué commun, Bouygues Telecom, Free (groupe Iliad) et Orange indiquent mener des discussions avec le groupe Altice en vue d’une acquisition potentielle d’« une grande partie » des activités de télécommunications d’Altice en France.

Les trois opérateurs précisent que des travaux de due diligence (audit préalable) sont engagés depuis le début du mois de janvier 2026. À ce stade, aucune condition juridique ni financière n’a été arrêtée, et le consortium insiste sur l’absence d’accord. Autrement dit : le dossier est à l’étude, sans garantie de dénouement.

Ce que dit (et ne dit pas) le communiqué

Le texte publié par Bouygues Telecom, Free et Orange a surtout valeur de confirmation. Les opérateurs reconnaissent l’existence de discussions avec Altice, maison mère de SFR, autour d’un projet de reprise d’une partie importante des actifs télécoms en France. En revanche, plusieurs éléments clés restent inconnus :

le périmètre exact des activités concernées (mobile, fixe, entreprises, infrastructures, fréquences, etc.) ;

la valorisation envisagée et le montage financier ;

un calendrier ;

la forme de l’opération (rachat total, vente à la découpe, cession d’actifs spécifiques…).

Le consortium souligne également que, même en cas d’avancée, le projet devra être approuvé par les organes de gouvernance des sociétés concernées et restera soumis aux conditions usuelles, notamment réglementaires. Les opérateurs indiquent qu’une information au marché interviendra « le moment venu » conformément aux obligations applicables.

Pourquoi ce dossier est stratégique pour le marché télécom français

Altice France, via SFR, est l’un des quatre opérateurs télécoms nationaux aux côtés d’Orange, Bouygues Telecom et Free. Toute opération impliquant une partie significative de SFR pourrait donc modifier l’équilibre concurrentiel d’un secteur déjà très surveillé, à la fois pour ses enjeux de prix, de couverture réseau (4G/5G) et de déploiement de la fibre.

En toile de fond, le marché télécom est confronté à une double pression : maintenir des investissements lourds (réseaux mobiles, fibre, modernisation du cœur de réseau, sécurité) tout en composant avec une concurrence forte sur les forfaits, où la sensibilité au prix reste élevée. Dans ce contexte, l’idée d’une consolidation revient régulièrement dans le débat : certains acteurs y voient un moyen de dégager plus de marges pour investir, tandis que d’autres alertent sur le risque d’une hausse des prix ou d’une baisse de l’intensité concurrentielle.

Une opération qui poserait immédiatement la question de la concurrence

Si les discussions aboutissaient à un accord, le dossier devrait passer par une phase d’examen réglementaire. En France, l’Autorité de la concurrence est susceptible d’analyser tout projet susceptible de réduire la concurrence, notamment si l’opération conduisait, directement ou indirectement, à une concentration du marché autour de moins d’acteurs. Selon la structure retenue, des autorités européennes pourraient également être concernées.

Dans ce type de scénarios, des remèdes peuvent être demandés : cessions d’actifs, engagements sur l’accès aux réseaux, maintien de certaines offres, ou encore garanties sur la continuité de service. Rien de tout cela n’est évoqué à ce stade, puisque le projet n’en est qu’aux audits et aux discussions préliminaires.

Retour sur le contexte : Altice France, dette et scénarios de cession

Le groupe Altice a, ces derniers mois, été associé à plusieurs discussions autour d’un désendettement et d’une éventuelle réorganisation de ses activités. SFR, qui regroupe des services mobiles et fixes (internet, téléphonie, télévision) pour le grand public et des offres pour les entreprises, constitue un actif central du groupe en France. Les scénarios de cession partielle ou de vente d’actifs ont régulièrement été évoqués dans la presse économique et spécialisée.

De leur côté, Bouygues Telecom, Free et Orange n’avaient jusque-là pas confirmé publiquement mener ensemble des audits depuis janvier 2026. Le communiqué du jour vise précisément à cadrer ce point : il y a bien des échanges, et des analyses sont en cours, mais les paramètres d’une transaction ne sont pas fixés.

Quelles conséquences possibles pour les abonnés et les entreprises

Pour le grand public, la principale question est simple : l’opération pourrait-elle changer l’offre et les prix ? À court terme, rien ne bouge. Les contrats, les forfaits et les services continuent de fonctionner normalement, et aucune feuille de route n’est annoncée. Mais, à plus long terme, un rachat d’actifs de SFR par ses concurrents pourrait avoir des impacts selon le scénario retenu : réorganisation des marques, migrations techniques, rationalisation de certains réseaux, ou évolution des catalogues d’offres.

Côté entreprises, l’enjeu se situe aussi sur la continuité de service et la capacité à proposer des solutions intégrées (connectivité, services managés, sécurité, cloud, etc.). Une redistribution d’actifs pourrait entraîner des changements d’interlocuteurs et de contrats, mais aussi potentiellement des investissements supplémentaires si les acquéreurs renforcent certaines activités.

Enfin, il existe des alternatives structurelles au “grand partage” : maintien d’un marché à quatre opérateurs, renforcement des partenariats (itinérance, mutualisation), ou développement des offres d’opérateurs virtuels (MVNO) qui s’appuient sur les réseaux existants. Là encore, le communiqué ne permet pas de trancher : il confirme une piste, pas un résultat.

Ce qui peut se passer maintenant

Le calendrier dépendra des audits en cours et de la capacité des parties à s’accorder sur un périmètre et un prix. Le consortium insiste sur l’incertitude : le processus peut ne déboucher sur aucun accord. Si des avancées se concrétisent, les entreprises indiquent qu’elles communiqueront au marché conformément aux règles, ce qui suggère que toute étape jugée matérielle (offre ferme, signature, exclusivité, etc.) ferait l’objet d’une information officielle.

En attendant, le dossier reste à suivre de près, car il touche au cœur de l’infrastructure numérique française : réseaux mobiles, fibre, services aux particuliers et aux entreprises. Même sans issue immédiate, la confirmation de discussions entre trois opérateurs majeurs et Altice remet la consolidation du secteur télécom au centre de l’actualité en ce début d’année 2026.