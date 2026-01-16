De nouveaux opérateurs français ajoutent des frais de résiliation

Bouygues Telecom n’est pas le seul opérateur à imposer des frais de résiliation pour ses forfaits sans engagement, voilà que NRJ Mobile, Cdiscount Mobile et Auchan Telecom font de même. Ils facturent désormais 5 euros de frais de résiliation.

Des frais de résiliation chez NRJ Mobile, Cdiscount Mobile et Auchan Telecom

Pendant des années, les opérateurs proposant des forfaits sans engagement n’avaient pas de frais de résiliation. Il était donc possible de passer d’un opérateur à l’autre sans payer quoi que ce soit pour la transition. Bouygues Telecom a décidé de mettre un terme à cette pratique depuis avril 2025, avec 5 euros de frais.

Voilà maintenant que NRJ Mobile, Cdiscount Mobile et Auchan Telecom font de même. Ils ont prévenu leurs abonnés par e-mail. « Ces frais ne s’appliquent qu’en cas de résiliation de votre forfait mobile. Le prix de votre abonnement mensuel, et les autres conditions de votre offre restent inchangés », indique par exemple NRJ Mobile dans son e-mail.

⚠️ Des frais de résiliation arrivent chez de nouveaux opérateurs Après Bouygues, NRJ Mobile, Cdiscount Mobile et Auchan Telecom vont appliquer 5 € de frais de résiliation à leurs offres ! 👉 À noter : Free Mobile et RED remboursent actuellement les frais de résiliation mobile pic.twitter.com/8dQ9w0sYKB — Tiino-X83 (@TiinoX83) January 15, 2026

Il faut savoir que Free Mobile a été le premier à rembourser cette histoire de 5 euros de frais de résiliation après la mise en place par Bouygues Telecom. SFR et Sosh ont suivi depuis et eux aussi remboursent.

On peut en tout cas signaler un élément qui a son importance : NRJ Mobile, Cdiscount Mobile et Auchan Telecom sont des opérateurs virtuels (MVNO) avec comme point commun d’appartenir à Bouygues Telecom. Cela fait suite à un rachat remontant à 2020. Cela semble expliquer le montant de 5 euros.