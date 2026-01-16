TENDANCES
Actualité Mobiles et Tablettes

De nouveaux opérateurs français ajoutent des frais de résiliation

2 min.
16 Jan. 2026 • 20:59
0

Bouygues Telecom n’est pas le seul opérateur à imposer des frais de résiliation pour ses forfaits sans engagement, voilà que NRJ Mobile, Cdiscount Mobile et Auchan Telecom font de même. Ils facturent désormais 5 euros de frais de résiliation.

NRJ Mobile Logo

Des frais de résiliation chez NRJ Mobile, Cdiscount Mobile et Auchan Telecom

Pendant des années, les opérateurs proposant des forfaits sans engagement n’avaient pas de frais de résiliation. Il était donc possible de passer d’un opérateur à l’autre sans payer quoi que ce soit pour la transition. Bouygues Telecom a décidé de mettre un terme à cette pratique depuis avril 2025, avec 5 euros de frais.

Voilà maintenant que NRJ Mobile, Cdiscount Mobile et Auchan Telecom font de même. Ils ont prévenu leurs abonnés par e-mail. « Ces frais ne s’appliquent qu’en cas de résiliation de votre forfait mobile. Le prix de votre abonnement mensuel, et les autres conditions de votre offre restent inchangés », indique par exemple NRJ Mobile dans son e-mail.

Il faut savoir que Free Mobile a été le premier à rembourser cette histoire de 5 euros de frais de résiliation après la mise en place par Bouygues Telecom. SFR et Sosh ont suivi depuis et eux aussi remboursent.

On peut en tout cas signaler un élément qui a son importance : NRJ Mobile, Cdiscount Mobile et Auchan Telecom sont des opérateurs virtuels (MVNO) avec comme point commun d’appartenir à Bouygues Telecom. Cela fait suite à un rachat remontant à 2020. Cela semble expliquer le montant de 5 euros.

Signaler une erreur dans le texte

