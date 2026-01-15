Spotify augmente ses prix dans certains pays (bientôt en France ?)

Une mauvaise nouvelle pour les abonnés à Spotify : le service de streaming annonce une hausse de prix qui sera en place à partir de février dans certains pays. Cela concerne les États-Unis, l’Estonie et la Lettonie. La France est (pour l’instant) épargnée.
Aux États-Unis, l’abonnement individuel de Spotify passera de 11,99 $/mois à 12,99 $/mois. Du côté de l’abonnement pour les étudiants, le prix passe de 5,99 $/mois à 6,99 $/mois. La hausse est plus importante pour les autres formules, avec l’abonnement Duo (pour deux personnes) qui va être à 18,99 $/mois contre 16,99 $/mois actuellement. Et pour l’abonnement familial (jusqu’à six personnes), ce sera 21,99 $/mois au lieu de 19,99 $/mois.
Pourquoi cette hausse de prix ? Voici la justification de Spotify : « Les mises à jour occasionnelles des tarifs sur l’ensemble de nos marchés reflètent la valeur offerte par Spotify, ce qui nous permet de continuer à offrir la meilleure expérience possible et à bénéficier aux artistes ». Dans l’e-mail envoyé à ses abonnés, Spotify justifie cette augmentation des tarifs par la volonté de « continuer à offrir une expérience exceptionnelle ».
Il faut savoir que le service de streaming a augmenté ses prix à plusieurs reprises au fil des années. Aux États-Unis par exemple, il s’agit de la troisième hausse depuis 2023.
En France, l’abonnement individuel est à 12,14 €/mois, Duo coûte 17,20 €/mois, l’offre étudiante est à 7,07 €/mois et l’offre familiale est à 21,24 €/mois. La précédente hausse de prix chez nous remonte au mois de juin. D’autres pays en Europe ont également eu le droit à un changement tarifaire au mois d’août.
