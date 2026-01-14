PlayStation dévoile les jeux PS4 et PS5 les plus téléchargés en 2025

Sony fait le bilan de l’année 2025 et dévoile quels ont été les jeux PlayStation les plus téléchargés. Cela concerne les titres PS4, PS5 et PSVR2. Il y a un classement pour l’Europe et un classement pour l’Amérique du Nord (États-Unis et Canada).

Jeux PS5

Voici les jeux PS5 qui ont été les plus téléchargés en 2025 en Europe :

EA SPORTS FC 26

Grand Theft Auto V

EA SPORTS FC 25

Forza Horizon 5

Battlefield 6

Minecraft

Call of Duty: Black Ops 7

Assassin’s Creed Shadows

ARC Raiders

Clair Obscur: Expedition 33

Ghost of Yõtei

Split Fiction

Hogwarts Legacy

UFC 5

Call of Duty: Black Ops 6

It Takes Two

Ready or Not

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

REMATCH

F1 25

En comparaison, le top 5 pour 2024 avait été EA SPORTS FC 25, Call of Duty: Black Ops 6, Grand Theft Auto V, HELLDIVERS 2 et EA SPORTS FC 24.

Pour ce qui est de l’Amérique du Nord, le classement est le suivant :

NBA 2K26

Battlefield 6

Grand Theft Auto V

EA SPORTS College Football 26

EA SPORTS Madden NFL 26

Minecraft

Call of Duty: Black Ops 7

ARC Raiders

Ghost of Yõtei

MLB The Show 25

Call of Duty: Black Ops 6

Ready or Not

EA SPORTS FC 26

Forza Horizon 5

NBA 2K25

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Assassin’s Creed Shadows

Clair Obscur: Expedition 33

Monster Hunter Wilds

EA SPORTS FC 25

Jeux PS4

En ce qui concerne les jeux PlayStation 4, le classement pour l’Europe en 2025 est :

Red Dead Redemption 2

A Way Out

EA SPORTS FC 26

The Forest

EA SPORTS FC 25

Grand Theft Auto V

Minecraft

Need for Speed Heat

STAR WARS Battlefront II

Batman: Arkham Knight

Unravel Two

Kingdom Come: Deliverance

Battlefield V

Mortal Kombat X

Gang Beasts

Assassin’s Creed Odyssey

Hogwarts Legacy

Battlefield 4

Assassin’s Creed Origins

Middle-earth: Shadow of War

Pour l’Amérique du Nord, on retrouve :

Red Dead Redemption 2

STAR WARS Battlefront II

Batman: Arkham Knight

Minecraft

Grand Theft Auto V

A Way Out

Need for Speed Heat

Mortal Kombat X

theHunter: Call of the Wild

The Forest

Gang Beasts

Call of Duty: Black Ops III

Kingdom Come: Deliverance

Middle-earth: Shadow of War

Stardew Valley

Call of Duty: Black Ops 6

Unravel Two

God of War

Overcooked! 2

Injustice 2

Jeux PSVR2

Voilà maintenant le classement européen pour les jeux PSVR2 les plus téléchargés en 2025 :

Beat Saber

Alien: Rogue Incursion VR

Creed: Rise to Glory – Championship Edition

Metro Awakening

Job Simulator

Among Us 3D: VR

Horizon Call of the Mountain

Pavlov

Swordsman VR

Arizona Sunshine 2

Et pour l’Amérique du Nord, il s’agit de :

Beat Saber

Alien: Rogue Incursion VR

Among Us 3D: VR

Creed: Rise to Glory – Championship Edition

Job Simulator

Pavlov

Metro Awakening

Arizona Sunshine 2

The Walking Dead: Saints & Sinners

Swordsman VR

Jeux Free-to-Play (PS4 et PS5)

Sony en profite également pour partager la liste des jeux PlayStation gratuits qui ont été les plus téléchargés l’an dernier en Europe :

Fortnite

Roblox

Call of Duty: Warzone

Rocket League

Battlefield REDSEC

Marvel Rivals

eFootball

Asphalt Legends

Where Winds Meet (F2P)

Delta Force (F2P)

Et en Amérique du Nord, le classement est le suivant :

Fortnite

Roblox

Marvel Rivals

Call of Duty: Warzone

Battlefield REDSEC

Rocket League

Where Winds Meet (F2P)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X – Free Access

Delta Force (F2P)

Fall Guys

Il est bon de noter que chaque catégorie ici concerne les téléchargements depuis le PlayStation Store. Sony ne dit rien concernant les jeux qui ont été les plus populaires au format physique.