PlayStation dévoile les jeux PS4 et PS5 les plus téléchargés en 2025

Sony fait le bilan de l’année 2025 et dévoile quels ont été les jeux PlayStation les plus téléchargés. Cela concerne les titres PS4, PS5 et PSVR2. Il y a un classement pour l’Europe et un classement pour l’Amérique du Nord (États-Unis et Canada).
Voici les jeux PS5 qui ont été les plus téléchargés en 2025 en Europe :
En comparaison, le top 5 pour 2024 avait été EA SPORTS FC 25, Call of Duty: Black Ops 6, Grand Theft Auto V, HELLDIVERS 2 et EA SPORTS FC 24.
Pour ce qui est de l’Amérique du Nord, le classement est le suivant :
En ce qui concerne les jeux PlayStation 4, le classement pour l’Europe en 2025 est :
Pour l’Amérique du Nord, on retrouve :
Voilà maintenant le classement européen pour les jeux PSVR2 les plus téléchargés en 2025 :
Et pour l’Amérique du Nord, il s’agit de :
Sony en profite également pour partager la liste des jeux PlayStation gratuits qui ont été les plus téléchargés l’an dernier en Europe :
Et en Amérique du Nord, le classement est le suivant :
Il est bon de noter que chaque catégorie ici concerne les téléchargements depuis le PlayStation Store. Sony ne dit rien concernant les jeux qui ont été les plus populaires au format physique.
