TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo PlayStation dévoile les jeux PS4 et PS5 les plus téléchargés en 2025
Jeux vidéo

PlayStation dévoile les jeux PS4 et PS5 les plus téléchargés en 2025

14 Jan. 2026 • 20:38
0

Sony fait le bilan de l’année 2025 et dévoile quels ont été les jeux PlayStation les plus téléchargés. Cela concerne les titres PS4, PS5 et PSVR2. Il y a un classement pour l’Europe et un classement pour l’Amérique du Nord (États-Unis et Canada).

PlayStation 5 PS5 Logo

Jeux PS5

Voici les jeux PS5 qui ont été les plus téléchargés en 2025 en Europe :

  • EA SPORTS FC 26
  • Grand Theft Auto V
  • EA SPORTS FC 25
  • Forza Horizon 5
  • Battlefield 6
  • Minecraft
  • Call of Duty: Black Ops 7
  • Assassin’s Creed Shadows
  • ARC Raiders
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Ghost of Yõtei
  • Split Fiction
  • Hogwarts Legacy
  • UFC 5
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • It Takes Two
  • Ready or Not
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  • REMATCH
  • F1 25

En comparaison, le top 5 pour 2024 avait été EA SPORTS FC 25, Call of Duty: Black Ops 6, Grand Theft Auto V, HELLDIVERS 2 et EA SPORTS FC 24.

Pour ce qui est de l’Amérique du Nord, le classement est le suivant :

  • NBA 2K26
  • Battlefield 6
  • Grand Theft Auto V
  • EA SPORTS College Football 26
  • EA SPORTS Madden NFL 26
  • Minecraft
  • Call of Duty: Black Ops 7
  • ARC Raiders
  • Ghost of Yõtei
  • MLB The Show 25
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • Ready or Not
  • EA SPORTS FC 26
  • Forza Horizon 5
  • NBA 2K25
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  • Assassin’s Creed Shadows
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Monster Hunter Wilds
  • EA SPORTS FC 25

Jeux PS4

En ce qui concerne les jeux PlayStation 4, le classement pour l’Europe en 2025 est :

  • Red Dead Redemption 2
  • A Way Out
  • EA SPORTS FC 26
  • The Forest
  • EA SPORTS FC 25
  • Grand Theft Auto V
  • Minecraft
  • Need for Speed Heat
  • STAR WARS Battlefront II
  • Batman: Arkham Knight
  • Unravel Two
  • Kingdom Come: Deliverance
  • Battlefield V
  • Mortal Kombat X
  • Gang Beasts
  • Assassin’s Creed Odyssey
  • Hogwarts Legacy
  • Battlefield 4
  • Assassin’s Creed Origins
  • Middle-earth: Shadow of War

Pour l’Amérique du Nord, on retrouve :

  • Red Dead Redemption 2
  • STAR WARS Battlefront II
  • Batman: Arkham Knight
  • Minecraft
  • Grand Theft Auto V
  • A Way Out
  • Need for Speed Heat
  • Mortal Kombat X
  • theHunter: Call of the Wild
  • The Forest
  • Gang Beasts
  • Call of Duty: Black Ops III
  • Kingdom Come: Deliverance
  • Middle-earth: Shadow of War
  • Stardew Valley
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • Unravel Two
  • God of War
  • Overcooked! 2
  • Injustice 2

Jeux PSVR2

Voilà maintenant le classement européen pour les jeux PSVR2 les plus téléchargés en 2025 :

  • Beat Saber
  • Alien: Rogue Incursion VR
  • Creed: Rise to Glory – Championship Edition
  • Metro Awakening
  • Job Simulator
  • Among Us 3D: VR
  • Horizon Call of the Mountain
  • Pavlov
  • Swordsman VR
  • Arizona Sunshine 2

Et pour l’Amérique du Nord, il s’agit de :

  • Beat Saber
  • Alien: Rogue Incursion VR
  • Among Us 3D: VR
  • Creed: Rise to Glory – Championship Edition
  • Job Simulator
  • Pavlov
  • Metro Awakening
  • Arizona Sunshine 2
  • The Walking Dead: Saints & Sinners
  • Swordsman VR

Jeux Free-to-Play (PS4 et PS5)

Sony en profite également pour partager la liste des jeux PlayStation gratuits qui ont été les plus téléchargés l’an dernier en Europe :

  • Fortnite
  • Roblox
  • Call of Duty: Warzone
  • Rocket League
  • Battlefield REDSEC
  • Marvel Rivals
  • eFootball
  • Asphalt Legends
  • Where Winds Meet (F2P)
  • Delta Force (F2P)

Et en Amérique du Nord, le classement est le suivant :

  • Fortnite
  • Roblox
  • Marvel Rivals
  • Call of Duty: Warzone
  • Battlefield REDSEC
  • Rocket League
  • Where Winds Meet (F2P)
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X – Free Access
  • Delta Force (F2P)
  • Fall Guys

Il est bon de noter que chaque catégorie ici concerne les téléchargements depuis le PlayStation Store. Sony ne dit rien concernant les jeux qui ont été les plus populaires au format physique.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

PlayStation Plus Logo Jeux vidéo

PlayStation Plus mai 2025 : les jeux PS4 et PS5 offerts

PlayStation Plus Logo Jeux vidéo

PlayStation Plus : les jeux ajoutés en juin 2025

PlayStation Plus Logo Jeux vidéo

PlayStation Plus : les jeux ajoutés en septembre 2025

PlayStation Plus Logo Jeux vidéo

PlayStation Plus : les jeux offerts en décembre 2025

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

God of War Ragnarok

God of War : la série d’Amazon a trouvé l’acteur qui incarnera Kratos

14 Jan. 2026 • 22:40
0 Geekeries

Amazon MGM Studios et Sony Pictures Television ont choisi Ryan Hurst pour prêter ses traits à Kratos dans la future série God of War...

Amazon Prime Video M6 Plus

Amazon Prime Video se met à proposer M6+

14 Jan. 2026 • 22:17
0 Hors-Sujet

À partir d’aujourd’hui, l’ensemble des membres Amazon Prime en France peuvent accéder gratuitement à M6+ sur Prime...

Grok Icone Logo

Deepfakes sexuels par l’IA Grok : la Californie ouvre une enquête contre xAI

14 Jan. 2026 • 20:55
0 Internet

La justice californienne passe à l’offensive contre l’intelligence artificielle Grok. Le procureur général...

iPhone 17 Pro vs Galaxy S25 Ultra vs Pixel 10 Pro

Votre prochain smartphone coûtera plus cher, prévient Nothing

14 Jan. 2026 • 20:15
0 Mobiles / Tablettes

L’année 2026 marque un tournant brutal pour l’industrie des smartphones : les consommateurs doivent se préparer à payer...

Tesla Autopilot

Tesla : le FSD (conduite autonome) sera désormais accessible uniquement via un abonnement payant

14 Jan. 2026 • 19:38
3 Matériel

Tesla s’apprête à modifier en profondeur la monétisation de son système Full Self-Driving (FSD) pour la conduite autonome...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Final Cut Pro en achat unique vs abonnement Creator Studio : Apple entretient le flou sur la parité des fonctions

Final Cut Pro en achat unique vs abonnement Creator Studio : Apple entretient le flou sur la parité des fonctions

14 Jan. 2026 • 22:33

image de l'article L’iPhone pliable utiliserait du métal liquide et du titane amélioré

L’iPhone pliable utiliserait du métal liquide et du titane amélioré

14 Jan. 2026 • 19:48

image de l'article L’Apple Card pèse déjà sur les résultats de JPMorgan Chase

L’Apple Card pèse déjà sur les résultats de JPMorgan Chase

14 Jan. 2026 • 19:26

image de l'article Setapp Mobile, l’alternative à l’App Store pour les apps iPhone, va fermer ses portes

Setapp Mobile, l’alternative à l’App Store pour les apps iPhone, va fermer ses portes

14 Jan. 2026 • 18:49

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site