Les jeux PlayStation les plus téléchargés en 2024, avec EA Sports FC 25 en tête

Sony a dévoilé la liste des jeux PS4, PS5 et PS VR2 qui ont été les plus téléchargés sur le PlayStation Store en 2024. C’est EA Sports FC 25 qui occupe la première place en Europe. Aux États-Unis, on retrouve Call of Duty: Black Ops 6.

Voici les jeux PS5 qui ont été les plus téléchargés sur le PlayStation Store en Europe en 2024 :

EA SPORTS FC 25

Call of Duty: Black Ops 6

Grand Theft Auto V

HELLDIVERS 2

EA SPORTS FC 24

Hogwarts Legacy

Black Myth: Wukong

Sea of Thieves

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Call of Duty: Modern Warfare III

It Takes Two

UFC 5

ASTRO BOT

The Crew Motorfest

Marvel’s Spider-Man 2

ELDEN RING

Phasmophobia

Cyberpunk 2077

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Gran Turismo 7

La même liste maintenant, mais pour les États-Unis :

Call of Duty: Black Ops 6

EA SPORTS College Football 25

HELLDIVERS 2

NBA 2K25

Grand Theft Auto V

EA SPORTS Madden NFL 25

Black Myth: Wukong

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Call of Duty: Modern Warfare III

EA SPORTS FC 25

NBA 2K24

Madden NFL 24

MLB The Show 24

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Hogwarts Legacy

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Marvel’s Spider-Man 2

ASTRO BOT

Sea of Thieves

Place maintenant aux jeux PS4 les plus téléchargés en Europe :

Minecraft

EA SPORTS FC 25

Red Dead Redemption 2

Need for Speed Heat

A Way Out

Grand Theft Auto V

EA SPORTS FC 24

The Forest

Batman: Arkham Knight

Need for Speed Payback

The Crew 2

Kingdom Come: Deliverance

Gang Beasts

Hogwarts Legacy

Fallout 4

Unravel Two

Mortal Kombat X

STAR WARS Battlefront II

Call of Duty: Black Ops 6

theHunter: Call of the Wild

Le classement aux États-Unis maintenant :

Minecraft

Red Dead Redemption 2

Batman: Arkham Knight

Need for Speed Heat

Grand Theft Auto V

Fallout 4

Call of Duty: Black Ops 6

theHunter: Call of the Wild

Gang Beasts

Call of Duty: Modern Warfare III

Call of Duty: Black Ops III

The Forest

Need for Speed Payback

A Way Out

NBA 2K24

Mortal Kombat X

STAR WARS Battlefront II

Madden NFL 24

Injustice 2

Kingdom Come: Deliverance

Sony partage ensuite la liste des jeux PS VR2 qui ont été les plus téléchargés en 2024 en Europe :

Beat Saber

Pavlov

Arizona Sunshine 2

Among Us VR

Call of the Mountain

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition

Job Simulator

Creed: Rise to Glory – Championship Edition

Metro Awakening

Swordsman VR

Et pour les États-Unis :

Beat Saber

Among Us VR

Pavlov

Arizona Sunshine 2

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition

Job Simulator

Creed: Rise to Glory – Championship Edition

Swordsman VR

Metro Awakening

Legendary Tales

Enfin, la liste des jeux free-to-play (PS4 et PS5) les plus téléchargés sur le PlayStation Store. En Europe :

Fortnite

Roblox

Call of Duty: Warzone

Rocket League

Stumble Guys

Marvel Rivals

Fall Guys

VALORANT

eFootball

Legends Unite

Et aux États-Unis :