Confidentialité : Meta forcé d’assouplir le suivi des utilisateurs en Europe

La pression règlementaire a fini par payer : Meta va bientôt offrir aux utilisateurs de Facebook et d’Instagram dans l’Union européenne un contrôle accru sur leurs données personnelles et la publicité ciblée. Cette évolution majeure dans la gestion des données – certes imposée par l’Europe – est une première pour les réseaux sociaux du groupe.

Une nouvelle option de confidentialité dès janvier

Selon la Commission européenne, les utilisateurs pourront dès le début de l’année prochaine choisir entre deux niveaux de partage, soit un consentement complet permettant de recevoir des publicités entièrement personnalisées, ou une option plus restrictive limitant la quantité de données collectées et réduisant le ciblage publicitaire.

Fin du modèle “consentir ou payer”

Ce changement intervient après l’amende de 200 millions d’euros infligée à Meta pour son abonnement sans publicité en Europe, jugé contraire au RGPD car reposant sur un choix binaire et déséquilibré. Lancée en 2023, puis ajustée à la baisse, cette formule premium n’a finalement attiré qu’une minorité d’utilisateurs, Meta reconnaissant même récemment qu’elle suscitait « très peu d’intérêt ».

Meta défend la publicité personnalisée

Dans un communiqué, un porte-parole de l’entreprise affirme « reconnaître » la décision de Bruxelles tout en rappelant l’impact économique de son modèle publicitaire. Selon Meta, les annonces ciblées auraient généré 213 milliards d’euros d’activité économique en 2024 et soutenu 1,44 million d’emplois dans l’UE. Une façon aussi de souligner que la publicité personnalisée demeure essentielle à l’écosystème numérique européen.

Contraint et forcé, Meta va donc tenter de concilier le maintien de son modèle économique en Europe tout en restant conforme aux règles de l’UE. Reste à voir si les utilisateurs européens saisiront cette opportunité pour réduire le suivi publicitaire, ou s’ils continueront à privilégier une expérience plus personnalisée… au prix d’un partage de données étendu.