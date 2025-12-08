Instagram et Facebook utiliseront moins de données d’utilisateurs pour les pubs en Europe

Sous la pression de la Commission européenne, Meta va offrir à ses utilisateurs européens une nouvelle option de confidentialité inédite au niveau mondial. Dès le mois prochain, les utilisateurs dans l’Union européenne pourront choisir de partager moins de données personnelles avec Facebook et Instagram, tout en continuant à utiliser les services gratuitement, en échange de publicités moins ciblées.

Du changement en Europe pour les publicités de Meta

Cette annonce vise à clore un conflit réglementaire. En avril, Meta avait écopé d’une amende de 200 millions d’euros pour avoir imposé un système binaire controversé : soit l’utilisateur acceptait le ciblage publicitaire intégral (et donc une collecte de données), soit il devait payer pour une version sans publicité. Désormais, une alternative voit le jour. La Commission européenne précise que Meta devra laisser le choix entre consentir au partage total des données pour des publicités entièrement personnalisées ou partager moins d’informations personnelles pour une expérience publicitaire au ciblage limité.

Si Meta tente de minimiser l’impact de cette décision en évoquant de simples ajustements de formulation et de design, l’entreprise rappelle néanmoins que « les publicités personnalisées sont vitales pour l’économie européenne ».

Ce recul de Meta s’inscrit dans un contexte de régulation intense. L’entreprise fait l’objet d’une autre enquête antitrust concernant WhatsApp, soupçonné de bloquer certains fournisseurs d’intelligence artificielle rivaux. Parallèlement, Amazon, Google et Microsoft sont sous le coup d’enquêtes similaires, tandis que X (Twitter) vient d’être sanctionné à hauteur de 120 millions d’euros.

Cette fermeté européenne persiste malgré les appels internes à assouplir certaines règles pour favoriser l’IA et la croissance, et face aux critiques de l’administration Trump qui dénonce un ciblage injuste des entreprises américaines.