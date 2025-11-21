TENDANCES
Actualité Windows, macOS et Linux

Xbox : la « Full Screen Experience » débarque enfin sur tous les PC gaming portables

21 Nov. 2025 • 12:40
Microsoft vient de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie visant à transformer Windows 11 en un véritable environnement adapté pour le jeu nomade. À partir de ce vendredi 21 novembre, la « Full Screen Experience » (FSE) — jusqu’ici réservée aux Xbox Ally et Ally X — arrive enfin sur l’ensemble des appareils gaming portables équipés de Windows. De nombreuses consoles « hybrides » sous Windows bénéficieront ainsi d’une interface dédiée au jeu se rapprochant de SteamOS.

Une interface unifiée, pensée pour le tactile et la manette

Inspirée de l’expérience console, la FSE permet d’utiliser Windows sans jamais passer par le bureau traditionnel. L’utilisateur navigue dans une interface plein écran centrée sur l’application Xbox PC, optimisée pour le tactile et les sticks analogiques. Tous les jeux provenant de différentes bibliothèques — Steam, Epic Games Store ou encore Game Pass — y sont réunis sous la forme d’un tableau de bord unifié.

Microsoft FSE

Microsoft affirme en outre que cette interface consomme moins de ressources et simplifie les manipulations essentielles, comme les bascules d’applications, la gestion des performances, ou bien encore la configuration initiale d’un appareil. « Nous voulons rendre Windows aussi accessible sur un handheld que sur une Xbox », explique un responsable du programme dans une communication interne.

Vers un Windows plus « console-friendly »

La firme indique également vouloir étendre cette expérience immersive à davantage d’appareils Windows via les programmes Xbox Insider et Windows Insider. Cette ouverture alimente les rumeurs selon lesquelles le prochain hardware Xbox pourrait prendre la forme d’une console ouverte sous Windows, avec des composants haut de gamme permettant de faire tourner à la fois les jeux PC/Windows et les jeux Xbox en natif.

