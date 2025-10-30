[#BonPlan] Les promos High-Tech du 30 octobre

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :
Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.
🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥
— 🔥 Nouveautés du jour —
- Récepteur audio sans fil Logitech – Bluetooth, compatible PC/Mac/Smartphone/Tablette à 19,54€ au lieu de 29€ sur @Amazon
- Blu-Ray 4K Arcane : League of Legends – Saison 1 à 31,68€ au lieu de 45,23€ sur @Amazon
- LEGO Star Wars Le Faucon Noir 75389 – Canons automatiques et rotatifs et 6 mini figurines dont C-3PO (remise au paiement) à 88,12€ au lieu de 155,82€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Lecteur Blu-Ray Ultra HD Panasonic DP-UB820 à 313€ au lieu de 349€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers) avec le code
25DES249
- Battlefield 6 Édition Standard sur Xbox Series X (Via Remise au Panier) à 51,31€ sur @Amazon
- Carte mère MSI Pro B850-P – Wifi7 à 170,61€ au lieu de 185,61€ sur @Cdiscount avec le code
15DES129
- Resident Evil 3 Remake sur PS5 à 19,07€ sur @Amazon
- Boîtier SSD M.2 Orico PWDM2-BK (Via Remise au Panier – Vendeur Tiers) à 13,19€ sur @Amazon
- Écran PC 24 » Lenovo L24-4e – FHD, IPS, 100 Hz, 4 ms, HDMI+VGA, Cable HDMI, Noir (Via remise au panier) à 67,91€ au lieu de 86,56€ sur @Amazon
- Lego Star Wars 75379 R2-D2 à 42,40€ au lieu de 72,09€ sur @Amazon.es – livrable en France
— Encore en promo —
— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —
- 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.
➡️ Accessoires / objets connectés :
- Batterie Externe sans fil Belkin BoostCharge Pro – 10 000 mAh avec Qi2, Chargeur Portable Compatible MagSafe, Support intégré à 48,24€ au lieu de 72,78€ sur @Amazon
- HOT! Montre Connectée Apple Watch SE 3 2025 – 44mm, Taille M/L, Noir à 259€ au lieu de 308,96€ sur @Amazon.it – livrable en France
- Montre connectée Apple Watch SE 3 40mm – 2025 à 225,25€ au lieu de 278,98€ sur @Amazon.it – livrable en France
- HOT! Câble USB Type-C vers Type-C UGREEN Power Delivery 3.0, QC 3.0, 60W, 0,5M à 1,59€ sur @AliExpress
- Batterie externe 10 000 mAh (37 Wh) – 2 ports USB, câble USB-C inclus à 6,99€ au lieu de 19,99€ sur @Boulanger
- Lot de 2 Détecteurs de mouvement Philips Hue Motion Sensorà 44,99€ au lieu de 89,98€ sur @Fnac (via remise au panier)
- HOT! Casque sans fil Bose QuietComfort 35 II – Bluetooth, avec Micro, Suppression de bruit, Noir à 149,11€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
- Lot de 4 Trackers Bluetooth Ugreen FineTrack Smart Finder – Certifié FindMy, iOS à 27,99€ sur @Amazon (Via Remise Panier – Vendeur Tiers)
- Batterie Externe 20000mah 100w 3ports à 31,19€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
- Câble USB C INIU – 2m 100W PD 5A Cable USB en nylon tressé à 6,99€ au lieu de 10,71€ sur @Amazon
- HOT! Montre Connectée Google Pixel Watch 3 – 41mm, Plusieurs Coloris Disponibles à 245€ au lieu de 325,63€ sur @Amazon
➡️ Smartphones :
- [Client RED] Smartphone Google Pixel 10 – 128Go (via ODR de 80€ sur facture + bonus de 200€ de reprise) à 479€ sur @RED by SFR
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 292€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 305€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
- Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1023€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France
➡️ Tablettes / Liseuses :
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
➡️ Consoles / Packs Console :
➡️ Jeux :
- Final Fantasy VII: Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2 à 39,99€ au lieu de 49,99€ sur @Cultura
- Precommande Sonic Racing: CrossWorlds sur PS5 et Xbox Séries X à 47€ sur @E.Leclerc
- Resident Evil 3 Remake sur PS5 à 19,07€ au lieu de 22,81€ sur @Amazon
- Jeu Stray PS5 et PS4 à 22,99€ au lieu de 26,17€ sur @Amazon
- Légendes Pokémon Z-A sur Nintendo Switch 2 (+10€ adhérent Fnac+, 49,99€ sur Nintendo Switch 1) à 54,99€ au lieu de 79,99€ sur @Fnac
- Crisis Core – Final Fantasy VII Reunion PS5 / Xbox series / PS4 à 19,99€ au lieu de 29,90€ sur @Fnac
➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :
— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
➡️ SSD :
- SSD Interne NVMe PCIe Gen4 WD Blue SN5000 – 4 To (Via Remise Panier) à 194,65€ au lieu de 238€ sur @Amazon
- SSD interne Crucial P510 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 avec Dissipateur, Lecture jusqu’à 11000 Mo/s à 100,99€ sur @Amazon
➡️ Clés USB :
➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)
— 🔥 TV / Son —
- TV 77″ LG OLED77C4 – OLED Evo, 4K UHD, 144Hz, HDR10 Pro, Dolby Vision IQ, FreeSync Premium / G-Sync, VRR & ALLM, Smart TV (Via 100€ reprise) à 1686,78€ au lieu de 2099€ sur @LG
- HOT! Vidéoprojecteur Formovie Theater Premium – UST 4K Triple Laser, Google TV/Netflix à 2390€ au lieu de 2990€ sur @Son-vidéo
- Paire d’enceintes Elipson Prestige Facet 34F Noyer à 1849€ au lieu de 2490€ sur @Son-vidéo
- HOT! TV 77″ Sony XR-77A95L – 4K, QD-OLED, HDR10 à 3749€ au lieu de 4800€ sur @Son-vidéo
- HOT! Paire d’enceintes Elipson Prestige Facet 34F Noyer à 1849€ au lieu de 2490€ sur @Son-vidéo
- Caisson de basses Elipson Prestige Facet SUB8 – Noir à 279€ au lieu de 599€ sur @Darty
- TV 55″ Panasonic 55Z80AEZ – OLED à 729€ sur @Son-vidéo
- Enceinte connectée Sonos Era 100 – Wi-Fi et Bluetooth, AirPlay 2, Noire ou Blanche à 166€ au lieu de 229€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Lecteur Streaming Apple TV 4K 3ème génération – 128 Go, Wi-Fi & Ethernet, Noir, U.S. Edition à 139,99€ sur @Rakuten avec le code
RAKUTEN20
- HOT! TV 55 » Philips Ambilight 55PUS8109 à 359€ au lieu de 445€ sur @Amazon
- Pack TV LG OLED55B4ELA 55″ 4K OLED avec Barre de son LG S60TR 5.1 et enceintes arrière – 440 W Dolby Atmos, Compatible Gaming 4K 120 Hz à 898€ au lieu de 1149€ sur @LG
- TV 65″ Hisense 65U7NQ Mini-LED QLED UltraHD 4K 144 Hz IMAX Dolby Vision à 649,99€ sur @Fnac
- Lecteur de disque blu-ray Ultra HD 4K detachable pour PS5 Slim et PS5 Pro à 79,99€ sur @Fnac
- HOT! Amplificateur embarqué ultra-compact mono Focal FDS 1.350 à 129,00€ au lieu de 173,64€ sur @Son-Video
—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Périphériques :
- Clavier + Souris sans fil Cherry Gentix Desktop – AZERTY, Radio 2,4 GHz, Repose-Poignets Intégré, Souris Symétrique, Noir à 19,99€ au lieu de 55€ sur @Fnac
- HOT! Clavier + Souris Logitech MX Keys S : MX Master 3S + MX Keys S + MX Palm Rest – Grafite, Layout FR (Vendeur Darty) à 139,99€ au lieu de 169€ sur @Rakuten avec le code
ORDI15
➡️ PC portables / PC fixes :
➡️ Composants PC :
- Carte mère Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2 – AM5, VRM 12+2+2 Phases, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WiFi 6E (Via Remise Panier) à 144,49€ au lieu de 176,94€ sur @Amazon
- Ventirad Thermalright Peerless Assassin 120 Digital ARGB White à 39,92€ au lieu de 53€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Carte Mère Asrock B850 Pro RS DDR5 AM5 à 169,24€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC + Borderlands 4 à 789€ au lieu de 839€ sur @Grosbill
- Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 410,89€ sur @Cdiscount
- Carte graphique Acer Predator BiFrost AMD RX9070 OC 16 Go GDDR6 1xHDMI/3xDP à 620€ sur @Amazon.de – livrable en France
- Carte Graphique Sapphire Pure Radeon RX 9060 XT 16 Go GDDR6 à 352,34€ sur @Amazon.de – livrable en France
- Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 13499€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
- Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek
➡️ Écrans PC :
- Écran PC 27″ MSI MAG 274QF – QHD (2560×1440), 180 Hz, 0,5 ms, Rapid IPS, HDR à 139,90€ au lieu de 160,99€ sur @Cybertek
- Ecran PC 24″ MSI PRO MP242A E2 – Full HD IPS, 1 ms, 120Hz à 69,99€ au lieu de 119,99€ sur @Fnac
—🔥 Films / Séries —
—🔥 Photos / Vidéos —
—🔥 Électroménager —
- Machine à expresso avec broyeur à grain ECAM 21.112.S DELONGHI – 1450W (via 20€ de fidélité + ODR de 58€ – Sélection de magasins) à 211,99€ au lieu de 449,99€ sur @Carrefour avec le code
37DRIVE10
— 🔥 Divers —
- Imprimante 3D Creality K2 Pro Combo 600mm/s, Volume 300x300x300mm avec le CFS à 899€ sur @Geekbuying avec le code
CK2PROC
- HOT! Bureau assis debout électrique Flexispot – H 71.5-116 cm, Charge max. 80 kg, Plusieurs Coloris – Vendeur Flexispot à 109,99€ au lieu de 159,99€ sur @Amazon (via coupon)
- Filament PLA Conjura en soie pour imprimante 3D – 1,75 mm, noir et violet, 2 kg à 18,04€ au lieu de 27€ sur @Amazon
- HOT! Nettoyeur multisurface SpotClean Plus BISSELL 3724N (Via 30€ sur la carte fidélité) à 89,99€ au lieu de 149,99€ sur @Carrefour
- Jouet Lego F1 Mercedes-AMG W15 Speed Champions 77244 à 17,57€ au lieu de 21,66€ sur @Amazon
- Robot Tondeuse sans fil Navimow i105E + Garage offert à 849€ sur @Boulanger