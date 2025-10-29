[#BonPlan] Les promos High-Tech du 29 octobre

TENDANCES
29 Oct. 2025 • 17:01
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

 

Deals Promos

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • HOT! Montre Connectée Apple Watch SE – 2ᵉ génération, 40mm, S/M, (via remise au panier) à 177,65€ au lieu de 213,04€ sur @Amazon
  • Lot de 4 Trackers Samsung Galaxy SmartTag 2 à 56,22€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • LEGO Jurassic World 76968 : le Tyrannosaurus à 184,99€ au lieu de 249,99€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
  • Batterie Externe sans fil Belkin BoostCharge Pro – 10 000 mAh avec Qi2, Chargeur Portable Compatible MagSafe, Support intégré à 48,24€ au lieu de 72,78€ sur @Amazon
  • Ecran PC 24″ AOC Gaming 24G4XED – FHD, 180 Hz, 1 ms, FreeSync Prem., G-Sync comp., HDR10 (1920×1080, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4) à 67,15€ au lieu de 92€ sur @Amazon
  • PC Portable 13,6″ Apple MacBook Air – Puce M4, 24 Go Ram, SSD 512 Go (via remise panier) à 1347,25€ au lieu de 1585€ sur @Amazon
  • Carte mère Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2 – AM5, VRM 12+2+2 Phases, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WiFi 6E (Via Remise Panier) à 144,49€ au lieu de 176,94€ sur @Amazon
  • Smartphone 6.5″ Apple IPhone Air – 256 Go, modèle A3260 (41.41€ Cagnottés) à 828,20€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN30
  • Écran LG Incurvé 34″ Ultragear 34GS95QE-W.AEU – OLED, 240Hz à 605,62€ au lieu de 899,99€ sur @Amazon
  • SSD M2 Interne Samsung 990 EVO Plus – 2To, NVMe 2.0 PCIe 4.0×4 / 5.0×2 à 114,99€ au lieu de 179€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
  • SSD Interne NVMe PCIe Gen4 WD Blue SN5000 – 4 To (Via Remise Panier) à 194,65€ au lieu de 238€ sur @Amazon
  • Machine à café avec broyeur Delonghi Magnifica Evo – ECAM290.22.B – 1,8L + 2 tasses + 2 verres + Pichet à lait + Filtre à eau + Détartrant à 354,99€ au lieu de 499,99€ sur @Cdiscount avec le code 25DES249

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • HOT! Montre Connectée Apple Watch SE 3 2025 – 44mm, Taille M/L, Noir à 259€ au lieu de 308,96€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • Montre connectée Apple Watch SE 3 40mm – 2025 à 225,25€ au lieu de 278,98€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • HOT! Câble USB Type-C vers Type-C UGREEN Power Delivery 3.0, QC 3.0, 60W, 0,5M à 1,59€ sur @AliExpress
  • Batterie externe 10 000 mAh (37 Wh) – 2 ports USB, câble USB-C inclus à 6,99€ au lieu de 19,99€ sur @Boulanger
  • Lot de 2 Détecteurs de mouvement Philips Hue Motion Sensorà 44,99€ au lieu de 89,98€ sur @Fnac (via remise au panier)
  • HOT! Casque sans fil Bose QuietComfort 35 II – Bluetooth, avec Micro, Suppression de bruit, Noir à 149,11€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Lot de 4 Trackers Bluetooth Ugreen FineTrack Smart Finder – Certifié FindMy, iOS à 27,99€ sur @Amazon (Via Remise Panier – Vendeur Tiers)
  • Batterie Externe 20000mah 100w 3ports à 31,19€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
  • Câble USB C INIU – 2m 100W PD 5A Cable USB en nylon tressé à 6,99€ au lieu de 10,71€ sur @Amazon
  • HOT! Montre Connectée Google Pixel Watch 3 – 41mm, Plusieurs Coloris Disponibles à 245€ au lieu de 325,63€ sur @Amazon

➡️ Smartphones :

  • [Client RED] Smartphone Google Pixel 10 – 128Go (via ODR de 80€ sur facture + bonus de 200€ de reprise) à 479€ sur @RED by SFR
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 292€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 305€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1023€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier + Souris sans fil Cherry Gentix Desktop – AZERTY, Radio 2,4 GHz, Repose-Poignets Intégré, Souris Symétrique, Noir à 19,99€ au lieu de 55€ sur @Fnac
  • HOT! Clavier + Souris Logitech MX Keys S : MX Master 3S + MX Keys S + MX Palm Rest – Grafite, Layout FR (Vendeur Darty) à 139,99€ au lieu de 169€ sur @Rakuten avec le code ORDI15

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Ventirad Thermalright Peerless Assassin 120 Digital ARGB White à 39,92€ au lieu de 53€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte Mère Asrock B850 Pro RS DDR5 AM5 à 169,24€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC + Borderlands 4 à 789€ au lieu de 839€ sur @Grosbill
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 406,89€ sur @Cdiscount
  • Carte graphique Acer Predator BiFrost AMD RX9070 OC 16 Go GDDR6 1xHDMI/3xDP à 579,86€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Carte Graphique Sapphire Pure Radeon RX 9060 XT 16 Go GDDR6 à 359,34€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 149,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
  • Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • Machine à expresso avec broyeur à grain ECAM 21.112.S DELONGHI – 1450W (via 20€ de fidélité + ODR de 58€ – Sélection de magasins) à 211,99€ au lieu de 449,99€ sur @Carrefour avec le code 37DRIVE10

— 🔥 Divers —

  • Imprimante 3D Creality K2 Pro Combo 600mm/s, Volume 300x300x300mm avec le CFS à 899€ sur @Geekbuying avec le code CK2PROC
  • HOT! Bureau assis debout électrique Flexispot – H 71.5-116 cm, Charge max. 80 kg, Plusieurs Coloris – Vendeur Flexispot à 109,99€ au lieu de 159,99€ sur @Amazon (via coupon)
  • Filament PLA Conjura en soie pour imprimante 3D – 1,75 mm, noir et violet, 2 kg  à 18,04€ au lieu de 27€ sur @Amazon
  • HOT! Nettoyeur multisurface SpotClean Plus BISSELL 3724N (Via 30€ sur la carte fidélité) à 89,99€ au lieu de 149,99€ sur @Carrefour
  • Jouet Lego F1 Mercedes-AMG W15 Speed Champions 77244 à 17,57€ au lieu de 21,66€ sur @Amazon
  • Robot Tondeuse sans fil Navimow i105E + Garage offert à 849€ sur @Boulanger

Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

