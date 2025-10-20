TENDANCES
Promos et Bonnes Affaires

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 20 octobre

20 Oct. 2025 • 19:51
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

 

Deals Promos

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • Écouteurs sans fil Apple Airpods Pro 3 à 236€ au lieu de 248,77€ sur @Amazon
  • HOT! Lot de 2 Ampoules led connecté Philips Hue – 60W, 800 lumen, Compatible Bluetooth à 14,99€ au lieu de 27,97€ sur @Amazon
  • Chargeur induction UGREEN MagFlow Qi2 – Sans fil magnétique, 2 en 1 iPhone + airpods, compatible MagSafe  à 29,99€ au lieu de 49,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers, via coupon)
  • Tablette 8,7″ Xiaomi Redmi Pad SE – RAM 4 Go, 128 Go, Gris Graphite à 94€ au lieu de 125,94€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Smartphone 6.3″ Apple iPhone 17 – 256 Go, Version globale à 839,99€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN40
  • 15% de réduction sur les Lego Star Wars – Ex : Lego Star Wars 75367 Le Venator à 487,90€ au lieu de 539,90€ sur @Alternate avec le code LEGO-StarWars-15
  • Tablette 11″ Apple iPad Air 2025 Wifi – Puce M3, RAM 8 Go, 128 Go, Gris sidéral, Version Internationale, Adaptateur secteur non inclus à 459,99€ sur @Rakuten avec le code CLUBR20
  • Joy-Con 2 (Ou Manette Pro Controller 2) pour Nintendo Switch 2 à 69,90€ au lieu de 89,90€ sur @Auchan
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Deluxe Edition sur PS5 à 39,99€ au lieu de 44,99€ sur @Amazon
  • Filaments pour imprimante Tecbears 3D PETG 8,9€ – 1 Kg (via prévoyez et économisez) à 89,99€ au lieu de 101€ sur @Amazon
  • Carte Graphique ASRock RX 9070 XT 16 Go Steel Legend White à 632€ au lieu de 658,23€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Aspirateur Robot Laveur Roborock QV 35A – 8000Pa HyperForce, Serpillière Rotative 200 TR, Min & Relevable 10mm à 399,99€ au lieu de 562€ sur @Amazon
  • SSD portable format clé SK Hynix Tube T31 (DRAM) – 2 To, jusqu’à 1 000 Mo/s (vendeur tiers Hynix) à 122,99€ au lieu de 154,47€ sur @Amazon
  • HOT! Lot de 4 Traceurs Localisateur D’Objets Bluetooth Ajblg – Fonctionne avec Apple Find My, Uniquement iOS à 15,99€ au lieu de 29,99€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
  • Switch Davuaz 2.5G – 5 Ports 2.5G Base-T et 2 Ports Uplink, 10G SFP à 35,68€ au lieu de 42,45€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
  • Processeur AMD Ryzen 7 9700X 5.5GHz – 8 cœurs 16 threads à 233,53€ sur @AliExpress avec le code FRFF24

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6.67″ Xiaomi POCO X7 Pro AMOLED 120Hz (1220×2712), Dimensity 8400-Ultra – 12 Go, 256 Go, 50+8 MP, 6000mAh, 90W à 233,99€ sur @AliExpress
  • [Client RED] Smartphone Google Pixel 10 – 128Go (via ODR de 80€ sur facture + bonus de 200€ de reprise) à 479€ sur @RED by SFR
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 292€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 305€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1023€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier + Souris sans fil Cherry Gentix Desktop – AZERTY, Radio 2,4 GHz, Repose-Poignets Intégré, Souris Symétrique, Noir à 19,99€ au lieu de 55€ sur @Fnac
  • HOT! Clavier + Souris Logitech MX Keys S : MX Master 3S + MX Keys S + MX Palm Rest – Grafite, Layout FR (Vendeur Darty) à 139,99€ au lieu de 169€ sur @Rakuten avec le code ORDI15

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Ventirad Thermalright Peerless Assassin 120 Digital ARGB White à 39,92€ au lieu de 53€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte Mère Asrock B850 Pro RS DDR5 AM5 à 169,24€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC + Borderlands 4 à 789€ au lieu de 839€ sur @Grosbill
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 406,89€ sur @Cdiscount
  • Carte graphique Acer Predator BiFrost AMD RX9070 OC 16 Go GDDR6 1xHDMI/3xDP à 579,86€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Carte Graphique Sapphire Pure Radeon RX 9060 XT 16 Go GDDR6 à 359,34€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 149,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
  • Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • Machine à expresso avec broyeur à grain ECAM 21.112.S DELONGHI – 1450W (via 20€ de fidélité + ODR de 58€ – Sélection de magasins) à 211,99€ au lieu de 449,99€ sur @Carrefour avec le code 37DRIVE10

— 🔥 Divers —

  • Imprimante 3D Creality K2 Pro Combo 600mm/s, Volume 300x300x300mm avec le CFS à 899€ sur @Geekbuying avec le code CK2PROC
  • HOT! Bureau assis debout électrique Flexispot – H 71.5-116 cm, Charge max. 80 kg, Plusieurs Coloris – Vendeur Flexispot à 109,99€ au lieu de 159,99€ sur @Amazon (via coupon)
  • Filament PLA Conjura en soie pour imprimante 3D – 1,75 mm, noir et violet, 2 kg  à 18,04€ au lieu de 27€ sur @Amazon
  • HOT! Nettoyeur multisurface SpotClean Plus BISSELL 3724N (Via 30€ sur la carte fidélité) à 89,99€ au lieu de 149,99€ sur @Carrefour
  • Jouet Lego F1 Mercedes-AMG W15 Speed Champions 77244 à 17,57€ au lieu de 21,66€ sur @Amazon
  • Robot Tondeuse sans fil Navimow i105E + Garage offert à 849€ sur @Boulanger

