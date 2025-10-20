[#BonPlan] Les promos High-Tech du 20 octobre

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :
— 🔥 Nouveautés du jour —
- Écouteurs sans fil Apple Airpods Pro 3 à 236€ au lieu de 248,77€ sur @Amazon
- HOT! Lot de 2 Ampoules led connecté Philips Hue – 60W, 800 lumen, Compatible Bluetooth à 14,99€ au lieu de 27,97€ sur @Amazon
- Chargeur induction UGREEN MagFlow Qi2 – Sans fil magnétique, 2 en 1 iPhone + airpods, compatible MagSafe à 29,99€ au lieu de 49,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers, via coupon)
- Tablette 8,7″ Xiaomi Redmi Pad SE – RAM 4 Go, 128 Go, Gris Graphite à 94€ au lieu de 125,94€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Smartphone 6.3″ Apple iPhone 17 – 256 Go, Version globale à 839,99€ sur @Rakuten avec le code
RAKUTEN40
- 15% de réduction sur les Lego Star Wars – Ex : Lego Star Wars 75367 Le Venator à 487,90€ au lieu de 539,90€ sur @Alternate avec le code
LEGO-StarWars-15
- Tablette 11″ Apple iPad Air 2025 Wifi – Puce M3, RAM 8 Go, 128 Go, Gris sidéral, Version Internationale, Adaptateur secteur non inclus à 459,99€ sur @Rakuten avec le code
CLUBR20
- Joy-Con 2 (Ou Manette Pro Controller 2) pour Nintendo Switch 2 à 69,90€ au lieu de 89,90€ sur @Auchan
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Deluxe Edition sur PS5 à 39,99€ au lieu de 44,99€ sur @Amazon
- Filaments pour imprimante Tecbears 3D PETG 8,9€ – 1 Kg (via prévoyez et économisez) à 89,99€ au lieu de 101€ sur @Amazon
- Carte Graphique ASRock RX 9070 XT 16 Go Steel Legend White à 632€ au lieu de 658,23€ sur @Amazon.de – livrable en France
- Aspirateur Robot Laveur Roborock QV 35A – 8000Pa HyperForce, Serpillière Rotative 200 TR, Min & Relevable 10mm à 399,99€ au lieu de 562€ sur @Amazon
- SSD portable format clé SK Hynix Tube T31 (DRAM) – 2 To, jusqu’à 1 000 Mo/s (vendeur tiers Hynix) à 122,99€ au lieu de 154,47€ sur @Amazon
- HOT! Lot de 4 Traceurs Localisateur D’Objets Bluetooth Ajblg – Fonctionne avec Apple Find My, Uniquement iOS à 15,99€ au lieu de 29,99€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
- Switch Davuaz 2.5G – 5 Ports 2.5G Base-T et 2 Ports Uplink, 10G SFP à 35,68€ au lieu de 42,45€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
- Processeur AMD Ryzen 7 9700X 5.5GHz – 8 cœurs 16 threads à 233,53€ sur @AliExpress avec le code
FRFF24
— Encore en promo —
— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —
➡️ Accessoires / objets connectés :
- HOT! Montre Connectée Apple Watch SE 3 2025 – 44mm, Taille M/L, Noir à 259€ au lieu de 308,96€ sur @Amazon.it – livrable en France
- Montre connectée Apple Watch SE 3 40mm – 2025 à 225,25€ au lieu de 278,98€ sur @Amazon.it – livrable en France
- HOT! Caméra sportive GoPro Hero 13 Black ultra wide édition à 349,99€ au lieu de 475€ sur @Amazon
- HOT! Câble USB Type-C vers Type-C UGREEN Power Delivery 3.0, QC 3.0, 60W, 0,5M à 2€ sur @AliExpress
- Batterie externe 10 000 mAh (37 Wh) – 2 ports USB, câble USB-C inclus à 6,99€ au lieu de 19,99€ sur @Boulanger
- Chargeur et cable Samsung USB – C Noir à 7,89€ au lieu de 13,69€ sur @Amazon
- Casque audio sans fil Sony Bluetooth à réduction de bruit WH-CH720N à 61,99€ au lieu de 80€ sur @Amazon avec le code
AMZ10
- Ecouteurs Apple AirPods Pro USB-C (2e génération) – Blanc à 184€ au lieu de 229€ sur @Cdiscount avec le code
COCORICO15
- Lot de 2 Détecteurs de mouvement Philips Hue Motion Sensorà 42,99€ au lieu de 89,98€ sur @Fnac (via remise au panier)
- HOT! Casque sans fil Bose QuietComfort 35 II – Bluetooth, avec Micro, Suppression de bruit, Noir à 149,11€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
- Lot de 4 Trackers Bluetooth Ugreen FineTrack Smart Finder – Certifié FindMy, iOS à 27,99€ sur @Amazon (Via Remise Panier – Vendeur Tiers)
- Batterie Externe 20000mah 100w 3ports à 31,19€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
- Câble USB C INIU – 2m 100W PD 5A Cable USB en nylon tressé à 6,99€ au lieu de 10,71€ sur @Amazon
- Batterie Externe sans fil Belkin BoostCharge Pro – 10 000 mAh avec Qi2, Chargeur Portable Compatible MagSafe, Support intégré à 52,24€ au lieu de 72,78€ sur @Amazon
- Bracelet connecté Google Fitbit Charge 6 à 99,83€ au lieu de 119€ sur @Amazon.de – livrable en France
- HOT! Montre Connectée Google Pixel Watch 3 – 41mm, Plusieurs Coloris Disponibles à 245€ au lieu de 325,63€ sur @Amazon
➡️ Smartphones :
- Smartphone 6.67″ Xiaomi POCO X7 Pro AMOLED 120Hz (1220×2712), Dimensity 8400-Ultra – 12 Go, 256 Go, 50+8 MP, 6000mAh, 90W à 233,99€ sur @AliExpress
- [Client RED] Smartphone Google Pixel 10 – 128Go (via ODR de 80€ sur facture + bonus de 200€ de reprise) à 479€ sur @RED by SFR
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 292€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 305€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
- Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1023€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France
➡️ Tablettes / Liseuses :
- Tablette TCL Nxtpaper 11 Plus – avec T-Pen et étui rabattable. à 204,14€ au lieu de 287,18€ sur @Amazon
- HOT! Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu à 352,99€ au lieu de 409€ sur @Amazon (via remise au panier)
- Liseuse Kobo Clara Colour à 149,99€ au lieu de 169,99€ sur @Fnac
- Tablette 11″ Honor Pad X8a – FHD 90Hz, Snapdragon 680, RAM 4 Go, 128 Go, 8300mAh (Entrepôt Fr) à 83,09€ sur @AliExpress avec le code
FRFS10
- Tablette 13,2″ OnePlus Pad 3 – 12+256 Go processeur Snapdragon 8 Elit, 3,4K 144 Hz à 385,30€ sur @AliExpress avec le code
FRFS45
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
➡️ Consoles / Packs Console :
- Console Rétro Portable 4,96″ Trimui Smart Pro – IPS, Linux Ouvert, sans jeux à 45,39€ sur @AliExpress avec le code
FRFS06
- Console Sony Playstation 5 Édition Standard, avec 1 Manette sans fil DualSense PS5 à 499,99€ au lieu de 535,59€ sur @Amazon
- Console Nintendo Switch 2 (via retrait Drive) à 414,99€ au lieu de 439,99€ sur @Carrefour avec le code
34CRFDRIVE
➡️ Jeux :
- Final Fantasy VII: Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2 à 39,99€ au lieu de 49,99€ sur @Cultura
- Precommande Sonic Racing: CrossWorlds sur PS5 et Xbox Séries X à 47€ sur @E.Leclerc
- Le Retour De Detective Pikachu sur Nintendo Switch 1|2 (Version import) à 14,13€ sur @AliExpress avec le code
FRFS02 +
ST9TAZPG1N51
- Disney Epic Mickey: Rebrushed sur Nintendo Switch & PS5 à 21,23€ au lieu de 34,25€ sur @Amazon
- Prince of Persia: The Lost Crown sur PS5/Xbox Series/Switch (via avantage sur la carte fidélité) à 16,90€ au lieu de 23,90€ sur @E.Leclerc
- Prince of Persia: The Lost Crown sur Nintendo Switch 1 et 2, PS5, Xbox Series et PS4 à 19,99€ sur @Fnac
- Resident Evil 3 Remake sur PS5 à 19,07€ au lieu de 22,81€ sur @Amazon
- Jeu Stray PS5 et PS4 à 22,99€ au lieu de 26,17€ sur @Amazon
- [Précommande] Ghost of Yotei sur PS5 à 61,99€ sur @Auchan
- Légendes Pokémon Z-A sur Nintendo Switch 2 (+10€ adhérent Fnac+, 49,99€ sur Nintendo Switch 1) à 54,99€ au lieu de 79,99€ sur @Fnac
- Crisis Core – Final Fantasy VII Reunion PS5 / Xbox series / PS4 à 19,99€ au lieu de 29,90€ sur @Fnac
➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :
— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
- Serveur de stockage NAS Terramaster F4-212 4 Baies NAS Quad Core CPU 2GB DDR4 RAM (sans disque dur, Vendeur tiers) à 247,49€ au lieu de 329,99€ sur @Amazon
➡️ SSD :
- HOT! SSD interne SATA 2.5″ PNY CS900 – 2 To à 86,22€ au lieu de 122,55€ sur @Amazon.es – livrable en France
- SSD interne 2.5″ VERBATIM Vi550 S3 – 1To à 43,26€ au lieu de 48,62€ sur @Amazon.de – livrable en France
- SSD interne 2.5″ Crucial BX500 – 1 To (Entrepôt FR) à 50,69€ sur @AliExpress avec le code
FAFR06
- SSD Interne PNY CS1030 500 Go – M.2 NVMe à 26,99€ au lieu de 31,24€ sur @Amazon
- SSD interne Crucial P510 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 avec Dissipateur, Lecture jusqu’à 11000 Mo/s à 100,99€ sur @Amazon
- SSD interne M.2 NVMe Fanxiang S660 – 4 To, jusqu’à 5000 Mo/s à 195,99€ sur @Amazon
- SSD interne M2 NVMe iDsonix I5000 – 2 To, jusqu’à 5 200 Mo/s à 90,76€ au lieu de 108,64€ sur @Amazon.de (Vendeur Tiers iDsonix, Via coupon)
- HOT! SSD portable magnétique USB 3.2 Gen2, 20Gbps MSI DATAMAG – 2 To, Compatible Mag-Safe, à 139,99€ au lieu de 175,93€
➡️ Clés USB :
➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)
— 🔥 TV / Son —
- TV 77″ LG OLED77C4 – OLED Evo, 4K UHD, 144Hz, HDR10 Pro, Dolby Vision IQ, FreeSync Premium / G-Sync, VRR & ALLM, Smart TV (Via 100€ reprise) à 1686,78€ au lieu de 2099€ sur @LG
- HOT! Vidéoprojecteur Formovie Theater Premium – UST 4K Triple Laser, Google TV/Netflix à 2390€ au lieu de 2990€ sur @Son-vidéo
- Paire d’enceintes Elipson Prestige Facet 34F Noyer à 1849€ au lieu de 2490€ sur @Son-vidéo
- HOT! TV 77″ Sony XR-77A95L – 4K, QD-OLED, HDR10 à 3749€ au lieu de 4800€ sur @Son-vidéo
- HOT! Paire d’enceintes Elipson Prestige Facet 34F Noyer à 1849€ au lieu de 2490€ sur @Son-vidéo
- Caisson de basses Elipson Prestige Facet SUB8 – Noir à 279€ au lieu de 599€ sur @Darty
- TV 55″ Panasonic 55Z80AEZ – OLED à 729€ sur @Son-vidéo
- Enceinte connectée Sonos Era 100 – Wi-Fi et Bluetooth, AirPlay 2, Noire ou Blanche à 166€ au lieu de 229€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Lecteur Streaming Apple TV 4K 3ème génération – 128 Go, Wi-Fi & Ethernet, Noir, U.S. Edition à 139,99€ sur @Rakuten avec le code
RAKUTEN20
- HOT! TV 55 » Philips Ambilight 55PUS8109 à 359€ au lieu de 445€ sur @Amazon
- Pack TV LG OLED55B4ELA 55″ 4K OLED avec Barre de son LG S60TR 5.1 et enceintes arrière – 440 W Dolby Atmos, Compatible Gaming 4K 120 Hz à 898€ au lieu de 1149€ sur @LG
- TV 65″ Hisense 65U7NQ Mini-LED QLED UltraHD 4K 144 Hz IMAX Dolby Vision à 649,99€ sur @Fnac
- Lecteur de disque blu-ray Ultra HD 4K detachable pour PS5 Slim et PS5 Pro à 79,99€ sur @Fnac
- HOT! Amplificateur embarqué ultra-compact mono Focal FDS 1.350 à 129,00€ au lieu de 173,64€ sur @Son-Video
—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Périphériques :
- Clavier + Souris sans fil Cherry Gentix Desktop – AZERTY, Radio 2,4 GHz, Repose-Poignets Intégré, Souris Symétrique, Noir à 19,99€ au lieu de 55€ sur @Fnac
- HOT! Clavier + Souris Logitech MX Keys S : MX Master 3S + MX Keys S + MX Palm Rest – Grafite, Layout FR (Vendeur Darty) à 139,99€ au lieu de 169€ sur @Rakuten avec le code
ORDI15
➡️ PC portables / PC fixes :
➡️ Composants PC :
- Ventirad Thermalright Peerless Assassin 120 Digital ARGB White à 39,92€ au lieu de 53€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Carte Mère Asrock B850 Pro RS DDR5 AM5 à 169,24€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC + Borderlands 4 à 789€ au lieu de 839€ sur @Grosbill
- Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 406,89€ sur @Cdiscount
- Carte graphique Acer Predator BiFrost AMD RX9070 OC 16 Go GDDR6 1xHDMI/3xDP à 579,86€ sur @Amazon.de – livrable en France
- Carte Graphique Sapphire Pure Radeon RX 9060 XT 16 Go GDDR6 à 359,34€ sur @Amazon.de – livrable en France
- Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 149,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
- Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek
➡️ Écrans PC :
- Écran PC 27″ MSI MAG 274QF – QHD (2560×1440), 180 Hz, 0,5 ms, Rapid IPS, HDR à 139,90€ au lieu de 160,99€ sur @Cybertek
- Ecran PC 24″ MSI PRO MP242A E2 – Full HD IPS, 1 ms, 120Hz à 69,99€ au lieu de 119,99€ sur @Fnac
—🔥 Films / Séries —
—🔥 Photos / Vidéos —
—🔥 Électroménager —
- Machine à expresso avec broyeur à grain ECAM 21.112.S DELONGHI – 1450W (via 20€ de fidélité + ODR de 58€ – Sélection de magasins) à 211,99€ au lieu de 449,99€ sur @Carrefour avec le code
37DRIVE10
— 🔥 Divers —
- Imprimante 3D Creality K2 Pro Combo 600mm/s, Volume 300x300x300mm avec le CFS à 899€ sur @Geekbuying avec le code
CK2PROC
- HOT! Bureau assis debout électrique Flexispot – H 71.5-116 cm, Charge max. 80 kg, Plusieurs Coloris – Vendeur Flexispot à 109,99€ au lieu de 159,99€ sur @Amazon (via coupon)
- Filament PLA Conjura en soie pour imprimante 3D – 1,75 mm, noir et violet, 2 kg à 18,04€ au lieu de 27€ sur @Amazon
- HOT! Nettoyeur multisurface SpotClean Plus BISSELL 3724N (Via 30€ sur la carte fidélité) à 89,99€ au lieu de 149,99€ sur @Carrefour
- Jouet Lego F1 Mercedes-AMG W15 Speed Champions 77244 à 17,57€ au lieu de 21,66€ sur @Amazon
- Robot Tondeuse sans fil Navimow i105E + Garage offert à 849€ sur @Boulanger