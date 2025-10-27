TENDANCES
KultureGeek Science Darwin Monkey : la Chine dévoile le premier ordinateur « neuromorphique » doté de 2 milliards de neurones
Science

Darwin Monkey : la Chine dévoile le premier ordinateur « neuromorphique » doté de 2 milliards de neurones

27 Oct. 2025 • 12:40
0

La Chine vient de franchir une nouvelle étape historique dans le domaine de l’intelligence artificielle avec la présentation de Darwin Monkey, un superordinateur neuromorphique doté de plus de 2 milliards de neurones artificiels ! Conçu par le Laboratoire national d’intelligence cerveau-machine de l’université du Zhejiang, ce système novateur cherche à reproduire le fonctionnement du cerveau humain pour concevoir des machines capables d’apprendre, de raisonner et de s’adapter, le tout avec une efficacité énergétique exceptionnelle.

Baptisé Wukong en référence au légendaire « Roi des singes » de la mythologie chinoise, Darwin Monkey surpasse le précédent record détenu par le Hala Point d’Intel (1,15 milliard de neurones). Grâce à ses 960 puces neuromorphiques Darwin 3, la machine est capable de simuler plus de 100 milliards de synapses pour une  consommation d’à peine 2 000 watts, un exploit énergétique considérable pour un système d’une telle complexité.

IA

Vers une intelligence artificielle plus proche du vivant

Chaque puce de Darwin Monkey intègre des millions de neurones à impulsions capables de traiter et d’apprendre en temps réel, tout comme le ferait un cerveau biologique. Cette architecture très spécifique permet au système d’exécuter des tâches de cognition avancée, comme le raisonnement logique, l’apprentissage autonome, ou bien encore la génération de contenu, et bien sûr avec une rapidité et une précision inédites. A terme, l’équipe chinoise responsable de cette prouesse technologique espère faire de ce superordinateur une plateforme de recherche en neurosciences et en IA, capable entre autres de modéliser différents cerveaux animaux, du poisson-zèbre au macaque.

Au-delà de la prouesse technologique, Darwin Monkey marque un nouveau jalon vers une intelligence artificielle générale (AGI) capable de percevoir, d’apprendre et de décider comme un être vivant « évolué » (il ne s’agit pas de reproduire les capacités cognitives d’une amibe). Une ambition démesurée qui confirme la volonté de la Chine de devenir un acteur majeur de la prochaine « révolution cognitive » en matière d’IA.

SOURCEFutura-Sciences

