La Chine vient de franchir une nouvelle étape historique dans le domaine de l’intelligence artificielle avec la présentation de Darwin Monkey, un superordinateur neuromorphique doté de plus de 2 milliards de neurones artificiels ! Conçu par le Laboratoire national d’intelligence cerveau-machine de l’université du Zhejiang, ce système novateur cherche à reproduire le fonctionnement du cerveau humain pour concevoir des machines capables d’apprendre, de raisonner et de s’adapter, le tout avec une efficacité énergétique exceptionnelle.
Baptisé Wukong en référence au légendaire « Roi des singes » de la mythologie chinoise, Darwin Monkey surpasse le précédent record détenu par le Hala Point d’Intel (1,15 milliard de neurones). Grâce à ses 960 puces neuromorphiques Darwin 3, la machine est capable de simuler plus de 100 milliards de synapses pour une consommation d’à peine 2 000 watts, un exploit énergétique considérable pour un système d’une telle complexité.
Chaque puce de Darwin Monkey intègre des millions de neurones à impulsions capables de traiter et d’apprendre en temps réel, tout comme le ferait un cerveau biologique. Cette architecture très spécifique permet au système d’exécuter des tâches de cognition avancée, comme le raisonnement logique, l’apprentissage autonome, ou bien encore la génération de contenu, et bien sûr avec une rapidité et une précision inédites. A terme, l’équipe chinoise responsable de cette prouesse technologique espère faire de ce superordinateur une plateforme de recherche en neurosciences et en IA, capable entre autres de modéliser différents cerveaux animaux, du poisson-zèbre au macaque.
Au-delà de la prouesse technologique, Darwin Monkey marque un nouveau jalon vers une intelligence artificielle générale (AGI) capable de percevoir, d’apprendre et de décider comme un être vivant « évolué » (il ne s’agit pas de reproduire les capacités cognitives d’une amibe). Une ambition démesurée qui confirme la volonté de la Chine de devenir un acteur majeur de la prochaine « révolution cognitive » en matière d’IA.
SOURCEFutura-Sciences
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Le nouvel assistant d’intelligence artificielle pour joueurs, Gaming Copilot de Microsoft, est au cœur d’une polémique sur la...
L’avenir de TikTok aux États-Unis semble enfin se préciser. Après des mois de tensions diplomatiques et de menaces de...
OpenAI s’apprête à franchir une nouvelle étape dans le domaine créatif. Selon plusieurs sources proches du dossier, la...
TF1 et France Télévisions ont critiqué Free TV, le nouveau de service de l’opérateur Free qui permet de regarder...
Après des mois de rumeurs, Microsoft a officiellement annoncé Halo: Campaign Evolved, un remake complet du jeu culte de 2001, Halo: Combat...
27 Oct. 2025 • 15:14
27 Oct. 2025 • 14:18
27 Oct. 2025 • 13:05