DeepSeek : l’IA a transféré des données d’utilisateurs en Chine sans consentement

DeepSeek, qui propose une intelligence artificielle du même nom, a reconnu avoir partagé des informations personnelles avec une entreprise basée en Chine sans l’accord préalable des utilisateurs. Les autorités de Corée du Sud, qui enquêtent sur le sujet depuis février, ont révélé ces manquements lors d’une conférence de presse.

L’IA DeepSeek a transféré des données vers la Chine

« Initialement, DeepSeek transmettait des données à des sociétés en Chine et aux États-Unis sans consentement ni mention dans sa politique de confidentialité », a déclaré Nam Seok, un responsable de la Commission coréenne de protection des données. « Nous avons confirmé que ces transferts incluaient non seulement des données techniques, mais aussi les requêtes saisies par les utilisateurs dans le chatbot, envoyées à Volcano Engine », a-t-il précisé. Volcano Engine, une filiale de ByteDance (propriétaire de TikTok), fournit des services cloud depuis Pékin.

La Corée du Sud avait déjà fait retirer l’application DeepSeek de l’App Store et du Google Play Store sur place. Le régulateur a maintenant soumis une liste d’exigences à la société, dont le respect déterminera un éventuel retour sur le marché. DeepSeek justifie ces transferts par la nécessité de « corriger des failles de sécurité » et d’« optimiser l’expérience utilisateur ».

Interrogé sur le sujet, Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a indiqué ne pas être au courant de ce cas spécifique. Tout en réaffirmant l’engagement de la Chine en faveur de la protection des données, il a assuré : « Je peux souligner que le gouvernement chinois attache une grande importance à la confidentialité et à la sécurité des données et les protège conformément à la loi. Il n’a jamais exigé et n’exigera jamais d’une entreprise ou d’un individu qu’il collecte ou stocke des données de manière illégale ».