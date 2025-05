La Chine commence à construire son superordinateur orbital

La Chine a lancé les 12 premiers satellites de son ambitieux programme « Star Compute » dont l’objectif consiste à mettre en place un réseau orbital de superordinateurs composé de 2 800 satellites. Développés par ADA Space en collaboration avec le laboratoire Zhijiang et la zone high-tech de Neijang, ces satellites sont conçus pour traiter les données dans l’espace de manière autonome, ce grâce à des modèles d’IA embarqués comptant 8 milliards de paramètres chacun et capables de 744 téra-opérations par seconde (TOPS). La flotte actuelle atteint déjà une puissance de 5 péta-opérations par seconde (POPS), avec un objectif à long terme de 1 000 POPS. A noter que cette approche originale permet de réduire la dépendance aux stations terrestres et d’améliorer le traitement des données en temps réel.

Au-delà de leur puissance de calcul, les satellites communiquent entre eux via des liaisons laser pouvant atteindre 100 Gbps et partagent 30 téraoctets de stockage embarqué. Ces derniers sont aussi équipés d’instruments scientifiques, dont un détecteur de polarisation des rayons X, et peuvent générer des jumeaux numériques 3D utilisables dans des domaines tels que la gestion des catastrophes, les jeux vidéo ou bien encore le tourisme virtuel. Des experts soulignent en outre que ces centres de données orbitaux présentent des avantages uniques comme le fait de reposer entièrement sur l’énergie solaire (et donc d’afficher une empreinte carbone réduite) tout en assurant un traitement plus rapide des informations.