Google abandonne Privacy Sandbox, son projet pour améliorer la vie privée

Google met officiellement fin à son projet Privacy Sandbox, lancé en 2019 pour offrir une alternative plus respectueuse de la vie privée aux cookies tiers. L’entreprise, dont les revenus reposent massivement sur la publicité en ligne, reconnaît ainsi l’échec d’une initiative censée redéfinir la publicité ciblée sur le Web moderne.

Un projet né pour remplacer les cookies tiers

Lorsque Google avait présenté Privacy Sandbox, l’objectif était clair : concilier personnalisation publicitaire et protection des données. Le projet prévoyait plusieurs mécanismes intégrés à Chrome et Android, dont les thèmes publicitaires, les publicités suggérées par le site et la mesure de l’efficacité publicitaire, censés limiter le suivi individuel tout en maintenant l’efficacité des pubs.

En 2022, cette ambition avait été étendue à Android, Google appelant alors l’industrie à collaborer pour bâtir un cadre stable autour de cette approche. Mais un an plus tard, la firme avait déjà infléchi sa position en conservant finalement les cookies tiers, signe que la transition vers ce nouveau modèle se heurtait à des obstacles techniques et commerciaux.

L’abandon du Privacy Sandbox découle d’un constat simple : une adoption jugée trop faible. Sur son blog, Google annonce la suppression de 10 technologies associées, tout en précisant que certaines, mieux intégrées, seraient conservées. Cette décision aura un impact direct sur Chrome et Android, les deux plateformes où le projet avait été expérimenté.

Un porte-parole de Google a précisé à AdWeek : « Nous continuerons à améliorer la confidentialité dans Chrome, Android et sur le Web, mais nous nous éloignons de la marque Privacy Sandbox ». Ces propos confirment un repositionnement stratégique : la confidentialité reste un objectif, mais sans le cadre défini par ce programme.

Des outils publicitaires appelés à disparaître

Cette annonce implique la disparition de certaines fonctions lancées ces dernières années. L’API Topics, utilisée pour le paramètre des thèmes publicitaires de Chrome, figure notamment parmi les technologies abandonnées. Ce basculement interroge sur l’avenir des paramètres publicitaires utilisateurs — comme le choix d’autoriser un site à personnaliser ses annonces — désormais privés de leur socle technologique.

Pour Google, cette décision traduit l’abandon d’une approche centralisée de la « publicité privée », remplacée par des efforts épars pour renforcer la transparence sans bousculer le marché de la publicité ciblée.