Geekeries et Insolite

Tron Ares : suite au lancement catastrophique, Disney mettrait un terme à la franchise Tron

15 Oct. 2025 • 17:55
On s’en doutait un peu après les trailers peu engageants, et c’était déjà presque certain lorsque les premières critiques sont tombées : Tron : Ares aurait tout du nanar à gros budgets, au point que les spectateurs ont largement boudé le lancement du film. Les chiffres du box-office sont carrément catastrophiques : Tron : Ares a ainsi réalisé un démarrage d’à peine 33 millions de dollars sur son premier week-end (aux US), et le score est encore plus sévère à l’international avec près de 25 millions de dollars à peine. Tron fait moins bien encore que Morbius (39 millions de dollars au lancement sur le sol US) ! Ce mercredi 15 octobre, le film cumule à peine un peu plus de 63 millions de dollars (US + reste du monde), et les chiffres journaliers sont tellement faibles que l’on voit mal comment Tron : Ares parviendra à passer la barre des 200 millions de dollars.

Le sort de la franchise serait scellé chez Disney

D’un coup d’un seul, cet énorme échec en devenir éclaire d’un jour nouveau les 400 millions de dollars récoltés en salles par Tron : Legacy. Le scénario bancal, la mise en scène inconsistante, sans oublier l’absence de la BO culte des Datfpunk sont autant d’éléments qui expliquent sans doute ce désamour du public. Sans surprise, du côté de chez Disney c’est déjà la soupe à la grimace, et The Hollywood Reporter rapporte que le sort de la franchise serait déjà presque scellé. Tron à la sauce Jared Leto a donc probablement tué la franchise pour de bon (ce qui n’est peut-être pas un mal si l’objectif consiste juste à produire de mauvais films). Immensément attendu par les fans, Tron 3 est finalement un crash à la hauteur de cette attente (peut-être démesurée). Parfois, il faut savoir lâcher prise…

