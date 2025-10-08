TENDANCES
Impossible Creatures : Disney va adapter au cinéma la célèbre franchise de fantasy
Geekeries et Insolite

Impossible Creatures : Disney va adapter au cinéma la célèbre franchise de fantasy

8 Oct. 2025 • 9:45
0

Disney vient de conclure un accord d’envergure pour adapter en films la série de fantasy Impossible Creatures, de l’auteure britannique Katherine Rundell. Le studio a déboursé des sommes « substantielles à sept chiffres » pour s’assurer les droits, tout en confiant à Rundell l’écriture des scénarios pour les deux premiers volets d’une franchise prévue en cinq films. Les ambitions de la firme aux grandes oreilles dépassent le simple cinéma : spin-offs, produits dérivés, attractions, tous les horizons sont envisagés.

Une bataille remportée face aux géants

Si l’on en croit le bien informé Deadline, Disney a devancé des concurrents majeurs comme Warner Bros et Netflix pour décrocher cette licence. Le projet ne se limite pas à une suite classique ; le studio vise la construction d’un univers étendu, pensé pour perdurer au-delà des salles obscures. Bob Iger lui-même a déclaré avoir été immédiatement séduit par l’univers foisonnant imaginé par Rundell, décrivant cette acquisition comme une « évidence » pour Disney. Cette stratégie s’inscrit dans les efforts actuels du groupe pour diversifier le catalogue live-action au-delà des simples transpositions de classiques animés. Si certains remakes continuent de fonctionner, d’autres bousculent les attentes du public ou se heurtent à la nostalgie. Face à ces incertitudes, Disney cherche de nouvelles licences originales avec un potentiel d’engagement à long terme.

Impossible Creatures

Plonger dans l’archipel de Glimouria

La série Impossible Creatures se déroule dans l’archipel mythique de Glimouria, où coexistent des créatures légendaires menacées d’extinction. Les récits suivent les aventures de Christopher et Mal, deux enfants déterminés à sauver ce monde magique en péril. Le premier tome est paru en 2023, suivi du second, The Poisoned King, salué internationalement. La série, initialement conçue comme une trilogie, a été étendue à cinq volumes avec des dérivés envisagés au-delà.

Des défis criants : de la page au grand écran

Adapter un univers aussi dense pose évidemment des défis narratifs, visuels et logistiques. Rundell, qui était déjà installée au cœur du projet, assurera le scénario et coproduira les films aux côtés de Charles Collier. Disney a également obtenu un droit de premier regard sur ses futurs projets littéraires pour porter d’autres œuvres dans cet univers naissant. Après l’ère Marvel, Star Wars et les remakes animés, Disney parie donc sur un nouveau pilier narratif — une tentative d’accoucher d’un « phénomène » comparable à Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux.Reste à ne pas gâcher ce nouveau trésor lors de l’étape de la création…

