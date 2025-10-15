TENDANCES
KultureGeek Hors-Sujet NASA : le Jet Propulsion Laboratory frappé par une nouvelle vague de licenciements massifs
Hors-Sujet

NASA : le Jet Propulsion Laboratory frappé par une nouvelle vague de licenciements massifs

15 Oct. 2025 • 11:45
0

La crise budgétaire qui secoue la NASA depuis plus d’un an continue de faire des ravages. Le Jet Propulsion Laboratory (JPL), centre névralgique de la recherche spatiale américaine basé en Californie, vient d’annoncer une nouvelle vague de 550 licenciements, soit environ 11 % de ses effectifs. C’est la quatrième réduction de personnel depuis janvier 2024, portant le total à plus de 1 500 employés et sous-traitants remerciés.

Dans une note interne, le nouveau directeur du JPL, Dave Gallagher, a reconnu « une période de changement difficile » mais a justifié ces mesures par la nécessité de « transformer le laboratoire à l’échelle et au rythme nécessaires pour atteindre les ambitions spatiales de l’humanité ». Le laboratoire, qui travaille notamment sur les programmes Mars Sample Return et d’exploration lunaire (Artemis), tente donc de se restructurer sans compromettre ses missions les plus critiques, un double objectif qui s’annonce déjà passablement compliqué.

NASA

Des coupes budgétaires qui fragilisent la conquête spatiale américaine

Ces licenciements interviennent en outre dans un contexte explosif. Le gouvernement américain envisage une réduction de près de 6 milliards de dollars du budget de la NASA pour l’exercice 2026, selon le plan présenté par l’administration Trump. Ce recul financier menace directement plusieurs programmes d’exploration spatiale, alors même que les États-Unis ambitionnent de devancer la Chine dans la course au retour sur la Lune.

Des experts dénoncent une politique « contradictoire », estimant qu’affaiblir les effectifs de la NASA revient à saboter ses propres objectifs stratégiques. « Si l’on veut vraiment que la NASA reste un leader mondial, il faudrait faire exactement l’inverse de ce qui se passe aujourd’hui », a ainsi déclaré l’ex-chercheur et analyste Keith Cowing. Alors que l’agence traverse une crise politique et financière sans précédent, l’avenir de certaines missions emblématiques — et du leadership spatial américain — reste donc plus incertain que jamais.

