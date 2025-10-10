TENDANCES
Shutdown : plusieurs missions scientifiques de la NASA menacées

10 Oct. 2025 • 9:45
1

Alors que le blocage budgétaire du gouvernement américain s’éternise (le fameux shutdown), la NASA fait face à l’une des périodes les plus critiques de son histoire récente. En jeu, la survie d’une quarantaine de missions scientifiques, certaines déjà activites (sondes spatiales en orbite planétaire par exemple), d’autres encore en phase de développement. La Maison-Blanche prévoit en effet une réduction drastique du budget 2026 de l’agence, qui passerait de 24,8 à 18,8 milliards de dollars, soit une baisse de 6 milliards de dollars par rapport à l’année précédente.

Artemis 2 Mission

Des coupes menaçant Juno, mais OSIRIS-APEX sauvée

Parmi les programmes en danger figure la mission Juno, en orbite autour de Jupiter depuis 2016 et dont la prolongation n’a pas encore été confirmée. Son avenir dépendra directement des décisions du Congrès. À l’inverse, la mission OSIRIS-APEX — destinée à étudier l’astéroïde Apophis — vient d’obtenir un sursis grâce à une enveloppe d’urgence de 20 millions de dollars. Une victoire fragile en attendant un accord global entre la Chambre des représentants et le Sénat.

Le programme Artemis préservé, pour l’instant

Malgré ce climat d’incertitude, la NASA poursuit ses préparatifs pour Artemis II, la prochaine mission habitée autour de la Lune prévue pour février 2026. L’agence assure que les opérations essentielles liées à la sécurité des satellites et à la transmission de données seront maintenues, même en cas de prolongation du shutdown. Cette crise budgétaire met tristement en lumière la dépendance de la recherche spatiale aux arbitrages politiques. Si le précédent shutdown de 2018 avait duré 35 jours, celui-ci pourrait durer encore davantage, laissant l’avenir de plusieurs missions cruciales suspendu… quelque part entre la Terre et les étoiles.

 

