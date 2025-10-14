TENDANCES
Polytechnique repousse provisoirement son contrat avec Microsoft

14 Oct. 2025 • 17:20
C’est un choc : l’École polytechnique a décidé de suspendre sine die son projet de migration vers les solutions Microsoft, suite à une polémique qui s’étire depuis mars dernier. Cette décision n’a pas encore été confirmée officiellement par l’établissement, mais dans les milieux du logiciel libre et de la défense de la souveraineté numérique, on parle déjà d’“une victoire majeure”.

Une polémique sur les données sensibles et le cloud américain

Le projet initial prévoyait le transfert progressif des systèmes informatiques de l’école vers le cloud de Microsoft, transfert qui concernait aussi les services de messagerie des étudiants. Cette proposition avait suscité l’ire de nombreux experts, ces derniers craignant la centralisation d’informations stratégiques dans des infrastructures soumises au droit extraterritorial américain (Cloud Act, FISA). Polytechnique est en effet  rattachée au ministère des Armées, et en tant que tel gère des recherches sensibles dans les domaines quantique et militaires, entre autres. Le Conseil National du Logiciel Libre (CNLL) avait par ailleurs alerté sur les risques de fuite de propriété intellectuelle ou de divulgation de données fondamentales, une préoccupation majeure à l’heure où les États-Unis sont dirigées par un président aussi « explosif » que Donald Trump.

Polytechnique

Respect de la doctrine cloud nationale

Histoire d’alourdir le dossier, le député Philippe Latombe avait formalisé ces inquiétudes en question écrite auprès de l’ancienne ministre de l’Éducation supérieure. Par ailleurs en France, la doctrine du “cloud au centre de l’État” impose aux établissements publics d’utiliser des prestataires certifiés SecNumCloud pour héberger les données sensibles, ce qui exclue de facto les principaux fournisseurs américains. Le CNLL, qui avait initié une procédure pré-contentieuse, appelle désormais tous les établissements à adopter des solutions souveraines et conformes aux lois nationales. De là à imaginer que cette suspension va se transformer en rupture pure et simple des contrats signés avec Microsoft, il semble n’y avoir désormais qu’un tout petit pas à faire…

SOURCE01net

