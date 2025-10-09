TENDANCES
Free Mobile va améliorer son VPN gratuit avec le choix des pays

9 Oct. 2025 • 22:25
Free Mobile a surpris un peu tout le monde le mois dernier en annonçant mVPN, son service VPN gratuit et illimité pour les abonnés. Il se veut assez basique en l’état, mais l’opérateur annonce qu’il y aura des améliorations à l’avenir, dont la possibilité de changer le pays pour l’adresse IP.

« On espérait lancer mVPN plus tôt, on a commencé à travailler dessus avant l’été. On l’a développé en interne et on a fait en sorte que ce soit excessivement simple à utiliser. Même la limite de 12 heures va dans ce sens », a déclaré Xavier Niel, fondateur de Free, lors de la Journée des Communautés Free, comme le rapporte Univers Freebox.

Il a également réagi aux signalements et critiques, notamment le fait que le VPN permette aux abonnés de Free Mobile d’accéder facilement aux sites pornographiques, sans prouver qu’ils sont majeurs comme l’exige la loi française. « On ne permet l’activation que depuis la ligne principale, dont le titulaire doit être majeur », déclare Xavier Niel. En effet, l’activation de mVPN passe par l’espace client.

Il faut savoir que mVPN fonctionne via le cœur du réseau de Free avec sa propre infrastructure.

Le VPN de Free Mobile va s’améliorer

Quelles seront les nouveautés à l’avenir ? Xavier Niel assure que Free Mobile travaille sur plusieurs améliorations. « On cherche à pouvoir proposer de changer de pays et d’avoir plus de choix de destinations », a-t-il déclaré. Cela rapprocherait mVPN des VPN bien connus comme Proton VPN, NordVPN et d’autres qui proposent à l’utilisateur de choisir le pays et donc l’adresse IP qui va avec. Par exemple, vous pouvez choisir les États-Unis, vous donnant ainsi une adresse IP américaine, ce qui permet d’accéder à des services normalement réservés aux Américains, alors que vous êtes physiquement en France.

Il n’y a pas encore une date pour le choix du pays avec le VPN de Free Mobile. À voir si ce sera en place d’ici la fin de l’année ou s’il faudra attendre l’an prochain.

