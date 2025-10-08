TENDANCES
Geekeries et Insolite

Close to You : Nintendo diffuse un mystérieux court animé à la Pixar (mais pour quoi faire ?)

8 Oct. 2025 • 19:38
0

Nintendo a surpris ses fans il y a quelques heures en diffusant sur son application Nintendo Today un court-métrage animé intitulé Close to You, clip diffusé ensuite sur les réseaux sociaux et YouTube. Ce spot d’environ quatre minutes met en scène un bébé poursuivant un doudou qui semble flotter dans l’espace de sa chambre. Le bambin finit par faire ses premiers pas tandis que l’on entend une douce mélodie au piano, sans qu’aucune explication ou marque de franchise ne soit immédiatement dévoilée. Très mystérieux donc.

Des indices vers l’univers Pikmin ?

Alors que certains spéculaient déjà sur la possible révélation d’un lien avec The Super Mario Galaxy Movie — notamment avec l’hypothèse du bébé Rosalina — une mise à jour de Close to You sur Nintendo Today révèle un détail décisif : ce sont en réalité des Pikmin, jusqu’alors invisibles, qui manipulent le jouet. Le clip révisé montre plusieurs de ces créatures en train de bouger des objets et interagir dans l’arrière-plan, confirmant un lien probable avec la franchise Pikmin. Reste encore à savoir si Nintendo tease ici un futur jeu Pikmin ou un film sur la même franchise… Après tout, le film Mario World a remporté un immense succès dans les salles, et il ne serait pas étonnant que la firme de Kyoto pense à adapter d’autres franchises très populaires, sachant qu’un film d’animation Zelda est déjà en préparation.

