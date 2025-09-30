Blocage de comptes YouTube : Alphabet versera 22 millions de dollars à Donald Trump

Google fait tellement le dos rond vis à vis de l’administration Trump que le logo devrait bientôt ressembler à un simple cercle : Alphabet a en effet accepté de verser 22 millions de dollars à Donald Trump pour clore une action collective liée à la suspension de ses chaînes YouTube après les événements du 6 janvier au Capitole. D’autres plaignants, victimes de bannissements similaires, se partageront une enveloppe supplémentaire de 2,5 millions de dollars.

Trump avait lancé une procédure judiciaire contre YouTube en 2021, affirmant que ces suspensions violaient son droit à la liberté d’expression selon le Premier amendement. Ce dernier avait engagé également des poursuites contre Twitter (devenu X) et Meta pour des motifs similaires. Twitter/X a depuis réglé son « dû » pour environ 10 millions de dollars, tandis que Meta a conclu un accord à 25 millions de dollars cette année.

Contrecoup politique et rééquilibrage interne

Ce règlement intervient peu après une lettre d’Alphabet adressée à la commission judiciaire de la Chambre, lettre dénonçant des pressions gouvernementales visant la modération de contenu. La firme de Mountain View a aussi annoncé une voie de réintégration pour les comptes bannis en lien avec la COVID-19 ou des des thèses complotistes sur la validité des élections américaines (pour rappel, Donald Trump en bon démocrate n’a jamais reconnu l’élection de Biden).

La somme versée par Alphabet sera remise à la Trust for the National Mall, un organisme partenaire du service des parcs nationaux, afin de financer la salle de réception que Trump envisage de faire construire à la Maison Blanche. Magnifique…