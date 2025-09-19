Accord de TikTok : Donald Trump parle d’une approbation de la Chine

Le président américain Donald Trump a indiqué aujourd’hui que la Chine, via son leader Xi Jinping, a approuvé un accord pour séparer TikTok de sa maison-mère chinoise, ByteDance. Cette déclaration est intervenue après un appel téléphonique entre les deux dirigeants, où Donald Trump a mentionné des progrès sur plusieurs sujets, dont cet accord.

Un accord trouvé autour de TikTok

Donald Trump a partagé sur Truth Social des détails sur l’appel. Il a décrit la discussion comme positive et a annoncé une future conversation. Dans son message, il a écrit : « L’appel était très bon, nous nous reparlerons par téléphone, j’apprécie l’approbation de TikTok ». Il a ajouté que les deux parties avaient avancé sur des questions importantes, y compris l’accord pour TikTok, sans fournir plus de précisions.

Du côté chinois, un compte rendu d’une agence de presse d’État reste vague. Xi Jinping a exprimé son soutien à une solution commerciale. L’agence rapporte que Xi Jinping a déclaré : « Le gouvernement chinois respecte les souhaits des entreprises et les encourage à mener des négociations commerciales basées sur les règles du marché, pour aboutir à des solutions conformes aux lois et réglementations chinoises et qui équilibrent les intérêts ».

De son côté, ByteDance indique : « Nous remercions le président Xi Jinping et le président Donald J. Trump pour leurs efforts visant à préserver TikTok aux États-Unis. ByteDance travaillera conformément aux lois applicables afin de garantir que TikTok reste accessible aux utilisateurs américains via TikTok U.S. ».

Contexte de la menace d’interdiction aux États-Unis

Depuis janvier, l’avenir de TikTok aux États-Unis reste incertain. Une loi fédérale impose à l’entreprise de trouver un propriétaire non chinois, sous peine d’interdiction. Cette mesure vise à contrer les risques de sécurité nationale, comme la propagation de propagande par la Chine ou la collecte de données sensibles des Américains. Donald Trump a prolongé le délai à quatre reprises.

ByteDance négocie depuis des mois pour isoler les opérations américaines de TikTok dans une nouvelle entité. L’entreprise cherche à attirer des investisseurs américains, tels que le géant du logiciel Oracle, pour diluer son contrôle chinois et respecter la loi.

Hier, Donald Trump a révélé un élément clé : les États-Unis recevraient une « indemnité considérable » pour faciliter l’accord. Cela illustre une intervention accrue du gouvernement dans les affaires d’entreprises. Récemment, l’administration Trump a obtenu une participation de 10 % dans Intel et une « action en or » dans U.S. Steel (producteur d’acier) lors de sa vente à Nippon Steel.

Quant à lui, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a annoncé lundi lors d’une conférence de presse à Madrid qu’un cadre existait pour maintenir TikTok opérationnel aux États-Unis.