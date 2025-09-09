TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Nouveau piratage d’hôpitaux en France avec un vol de données
Internet

Nouveau piratage d’hôpitaux en France avec un vol de données

9 Sep. 2025 • 16:10
0

Une cyberattaque a frappé les serveurs partagés des hôpitaux publics des Hauts-de-France en fin de semaine dernière, selon l’Agence régionale de santé (ARS). Si l’intrusion a compromis des données d’identité des patients, les dossiers médicaux semblent épargnés.

Hopital Couloir

Une intrusion via une usurpation d’identité

L’ARS des Hauts-de-France a révélé qu’une cyberattaque a ciblé les serveurs hébergeant les données d’identité des patients des hôpitaux publics de la région. « Le ou les pirates ont pu s’introduire dans les serveurs partagés par les centres hospitaliers des Hauts-de-France en usurpant l’identité d’un professionnel de santé », indique l’agence.

Plusieurs régions françaises seraient affectées à des degrés divers par ce piratage, bien que les détails restent flous. Des analyses sont en cours pour déterminer précisément quelles données ont pu être consultées ou dérobées.

L’intrusion se limiterait aux informations d’identité, telles que les noms, prénoms, âges, numéros de téléphone ou adresses e-mail des patients. L’ARS essaye de rassurer : « À ce stade des investigations, il apparaît qu’aucune donnée contenue dans les dossiers médicaux des patients ne serait concernée par cette cyberattaque. Ainsi, aucune information relative à l’objet de la consultation ou de la prise en charge, le lieu, la date, le professionnel de santé ou le service, l’état de santé du patient, etc. n’aurait été subtilisée ou consultée ».

Attention au phishing

Face à cette attaque, l’ARS a rapidement renforcé les mesures de sécurité pour empêcher de nouvelles intrusions. Elle précise que le fonctionnement des hôpitaux et des services numériques de santé reste inchangé, évitant ainsi toute perturbation pour les patients. Cependant, l’agence met en garde contre le principal risque lié à cette brèche : le phishing. Les pirates pourraient exploiter les données volées pour se faire passer pour des organismes officiels et soutirer des informations sensibles, comme des coordonnées bancaires.

L’ARS appelle les usagers à redoubler de prudence face aux tentatives d’hameçonnage. Elle rappelle qu’aucun établissement de santé ou professionnel ne demandera jamais la transmission d’informations personnelles par e-mail ou SMS. Les patients sont invités à vérifier l’authenticité des communications et à signaler tout message suspect.

Pour rappel, les hôpitaux français ont connu de nombreux piratages au cours des dernières années.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Orange Logo Boutique Internet

Orange a connu un piratage des données, mais pas en France

Air France Avion Cabine Femme Ordinateur Portable Hors-Sujet

Air France annonce un piratage et le vol des données clients

Hopital Internet

Un piratage de 750 000 Français comprend leurs données médicales et personnelles

Autosur Logo Internet

Piratage : Autosur confirme le vol de données de 4 millions de clients

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

PlayStation 5 PS5 Slim Officiel Manette DualSense

La PlayStation 6 aurait un lecteur de disque amovible et un design simplifié

9 Sep. 2025 • 17:01
0 Jeux vidéo

De nouveaux détails voient le jour concernant la PlayStation 6 (PS6), avec Insider Gaming affirmant que la console aura le droit à un...

AMD RX 9070 XT Carte Graphique GPU

AMD active le support du FSR 4 pour la plupart des jeux FSR 3.1

9 Sep. 2025 • 15:11
0 Jeux vidéo

AMD propose une mise à jour de son pilote Adrenalin Edition (version 25.9.1) qui vient étendre le support de la technologie...

Xbox Voitures

Microsoft et LG intègrent le Xbox Cloud Gaming dans les véhicules connectés

9 Sep. 2025 • 13:20
0 Jeux vidéo

Microsoft et LG viennent de franchir une nouvelle étape dans leur collaboration en intégrant le Xbox Cloud Gaming aux véhicules...

Anthropic

Anthropic : un juge rejette l’accord à 1,5 milliard de dollars pour les livres piratés

9 Sep. 2025 • 12:00
0 Geekeries

Les ennuis judiciaires ne sont pas terminés pour Anthropic : le juge fédéral William Alsup a en effet rejeté l’accord...

Google Logo Loupe

Antitrust : une plateforme de publicité en ligne attaque Google en justice et réclame des milliards de dollars

9 Sep. 2025 • 10:45
0 Hors-Sujet

PubMatic, une plateforme technologique spécialisée dans la publicité en ligne, a déposé plainte contre Google, accusant...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Keynote iPhone 17 : Tim Cook est prêt et parle de « moments passionnants »

Keynote iPhone 17 : Tim Cook est prêt et parle de « moments passionnants »

9 Sep. 2025 • 16:31

image de l'article Les AirPods Pro 3 seraient disponibles à la vente dès la fin de la keynote

Les AirPods Pro 3 seraient disponibles à la vente dès la fin de la keynote

9 Sep. 2025 • 16:12

image de l'article « iPhone Air » plutôt qu’iPhone 17 Air ?

« iPhone Air » plutôt qu’iPhone 17 Air ?

9 Sep. 2025 • 15:49

image de l'article L’Apple Store en ligne ferme avant la keynote des iPhone 17

L’Apple Store en ligne ferme avant la keynote des iPhone 17

9 Sep. 2025 • 14:49

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site