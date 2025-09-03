Le Temple des Morts : la suite de 28 ans plus tard sortira en salles dès le mois de janvier 2026 ! (bande-annonce)

C’est probablement unique dans les annales du cinéma mainstream, et sans doute dans l’histoire du cinéma tout court. 28 ans plus tard : le Temps des morts, la suite directe de 28 ans plus tard d’Alex Garland, sortira en salles le 14 janvier 2026, soit un délai de 7 mois à peine entre les deux films ! Réalisée par Nia DaCosta (Candyman, The Marvels), cette suite reprend là où le précédent s’était arrêté : Spike (Alfie Williams), parti explorer le monde au-delà de son village sécurisé, croise la route de l’imprévisible Jimmy (Jack O’Connell) et de sa bande. Entre cette nouvelle menace et les promesses d’un avenir porté par le Dr. Kelson (Ralph Fiennes), le héros devra choisir son camp.

Le premier trailer laisse entrevoir une suite peut-être moins radicale que le film précédent, mais toujours fidèle à l’univers créé par Garland. Les spectateurs découvriront de nouveaux personnages, dont le terrifiant zombie Samson (Chi Lewis-Parry), et verront l’évolution de figures déjà introduites. Mais la grande révélation reste le retour de Jim, le tout premier survivant de la saga, incarné par le brillant Cillian Murphy. Voilà qui devrait suffire à électriser les fans de cette saga culte.