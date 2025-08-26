Deux grands groupes de médias japonais attaquent en justice la firme d’IA Perplexity

Deux des plus grands groupes médiatiques japonais, Nikkei et Asahi Shimbun, viennent de porter plainte contre la startup d’intelligence artificielle Perplexity AI, accusant la société d’IA d’avoir « copié et stocké du contenu de leurs serveurs » sans autorisation, en violation de mesures techniques mises en place par les éditeurs pour empêcher de tels usages. Les plaignants allèguent en outre que les réponses générées par Perplexity et attribuées à leurs articles, contiennent des informations erronées, ce qui nuit gravement à leur crédibilité. Les deux groupes de média considèrent que ces pratiques constituent du « free riding à grande échelle sur le contenu des articles, pour lesquels des journalistes ont investi énormément de temps et d’efforts, tandis que Perplexity n’en retire rien ». Chacun des deux plaignants réclame une compensation de 2,2 milliards de yens (près de 15 millions de dollars) et exige la suppression du contenu stocké illégalement sur les serveurs de Perplexity.

Cette action judiciaire intervient alors que les tensions entre éditeurs et acteurs de l’IA ne cessent de croître un peu partout dans le monde. Déjà ciblée par d’autres médias tels que le Yomiuri Shimbun, ainsi que des groupes occidentaux comme le New York Times, la BBC ou Dow Jones, Perplexity fait face à une contestation juridique de plus en plus forte. Au cœur du débat : le droit d’auteur et la redistribution des revenus générés par l’exploitation de contenus journalistiques.