TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Deux grands groupes de médias japonais attaquent en justice la firme d’IA Perplexity
Internet

Deux grands groupes de médias japonais attaquent en justice la firme d’IA Perplexity

26 Août. 2025 • 17:40
0

Deux des plus grands groupes médiatiques japonais, Nikkei et Asahi Shimbun, viennent de porter plainte contre la startup d’intelligence artificielle Perplexity AI, accusant la société d’IA d’avoir « copié et stocké du contenu de leurs serveurs » sans autorisation, en violation de mesures techniques mises en place par les éditeurs pour empêcher de tels usages. Les plaignants allèguent en outre que les réponses générées par Perplexity et attribuées à leurs articles, contiennent des informations erronées, ce qui nuit gravement à leur crédibilité. Les deux groupes de média considèrent que ces pratiques constituent du « free riding à grande échelle sur le contenu des articles, pour lesquels des journalistes ont investi énormément de temps et d’efforts, tandis que Perplexity n’en retire rien ». Chacun des deux plaignants réclame une compensation de 2,2 milliards de yens (près de 15 millions de dollars) et exige la suppression du contenu stocké illégalement sur les serveurs de Perplexity.

.Perplexity

Cette action judiciaire intervient alors que les tensions entre éditeurs et acteurs de l’IA ne cessent de croître un peu partout dans le monde. Déjà ciblée par d’autres médias tels que le Yomiuri Shimbun, ainsi que des groupes occidentaux comme le New York Times, la BBC ou Dow Jones, Perplexity fait face à une contestation juridique de plus en plus forte. Au cœur du débat : le droit d’auteur et la redistribution des revenus générés par l’exploitation de contenus journalistiques.

SOURCEPerplexity

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Perplexity Internet

Perplexity lance un abonnement IA à 200$/mois, comme ChatGPT et d’autres

Perplexity Internet

Perplexity est accusé de piller les sites avec son IA, malgré les interdictions

Perplexity Internet

Bouygues Telecom répond à Free avec Perplexity Pro gratuit pendant un an pour ses abonnés

Perplexity Comet Navigateur Applications

Perplexity veut préinstaller Comet, son navigateur IA, sur les smartphones

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Skate Jeu

Skate : enfin une date de sortie pour l’accès anticipé, qui sera gratuit

26 Août. 2025 • 19:58
0 Jeux vidéo

Electronic Arts relance enfin sa franchise Skate avec une sortie en accès anticipé prévue pour le 16 septembre 2025. Disponible...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 26 aout

26 Août. 2025 • 19:21
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Google Traduction Apprentissage

Google Traduction vient concurrencer Duolingo avec sa nouveauté

26 Août. 2025 • 18:53
0 Applications

Google enrichit son application Traduction avec de nouveaux outils d’apprentissage linguistique alimentés par l’intelligence...

Atlas robot

Boston Dynamics : le robot Atlas gagne en autonomie grâce à l’IA comportementale

26 Août. 2025 • 16:35
0 Science

Toujours plus près du comportement « humain » : le robot humanoïde Atlas de Boston Dynamics franchit une nouvelle...

Black Mirror Bandersnatch

Bandersnatch : l’épisode « Black Mirror » interactif pourrait retourner sur Netflix (mais sous quelle forme ?)

26 Août. 2025 • 15:15
0 Internet

En voilà une bonne nouvelle ! L’épisode Bandersnatch (dans l’univers de Black Mirror) avait disparu de Netflix dans le cadre du...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Keynote iPhone 17 : Apple propose un logo interactif

Keynote iPhone 17 : Apple propose un logo interactif

26 Aug. 2025 • 19:16

image de l'article Apple annonce une keynote le 9 septembre pour présenter les iPhone 17

Apple annonce une keynote le 9 septembre pour présenter les iPhone 17

26 Aug. 2025 • 18:01

image de l'article Apple réfléchit toujours à racheter le français Mistral et Perplexity pour l’IA

Apple réfléchit toujours à racheter le français Mistral et Perplexity pour l’IA

26 Aug. 2025 • 17:08

image de l'article The Savant : Apple TV+ dévoile la bande-annonce de sa série avec Jessica Chastain

The Savant : Apple TV+ dévoile la bande-annonce de sa série avec Jessica Chastain

26 Aug. 2025 • 16:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site