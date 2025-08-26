TENDANCES
Humain Chat : une firme saoudienne lance le premier chatbot « halal »
Internet

Humain Chat : une firme saoudienne lance le premier chatbot « halal »

26 Août. 2025 • 11:15
2

La société saoudienne Humain, filiale soutenue par le fonds souverain Public Investment Fund, a dévoilé Humain Chat, un chatbot conversationnel bâti sur le modèle de langage Allam conçu spécifiquement pour les locuteurs arabes. Ce chatbot se distingue par son ancrage dans la culture islamique, la langue arabe et son patrimoine, en plus de maîtriser le bilinguisme avec l’anglais ainsi que divers dialectes régionaux comme l’égyptien ou le libanais ! Actuellement accessible uniquement en Arabie saoudite via les applications web, iOS et Android, Humain Chat devrait s’étendre rapidement au Moyen-Orient puis à l’international, l’objectif étant d’atteindre près de 500 millions de personnes arabophones

Intelligence artificielle
Un projet stratégique mais potentiellement soumis à censure

Allam, que Humain décrit comme l’un des plus grands modèles linguistiques arabes, a été entraîné sur un jeu de données massif centré sur l’arabe, renforçant sa précision linguistique tout en alignant ses réponses sur les normes islamiques. Ce positionnement renforce évidemment sa fiabilité culturelle, mais soulève également des questions sur le contrôle du contenu : le lien étroit avec l’État saoudien peut légitimement faire craindre une conformité possible aux exigences de censure du pouvoir en place, dans un contexte où la liberté en ligne reste encore fortement restreinte (l’Arabie Saoudite a obtenu un score de 25 sur 100 dans le classement 2024 « Freedom on the Net » de Freedom House).

2 commentaires pour cet article :

  • Kojiro
    26 Août. 2025 • 12:24
    Bonjour, le terme halal, signifie simplement licite. Je ne vois pas en quoi, un chatbot plus précis voir axé sur la culture arabo-musulman se dit halal.
    A corriger peut être ?
  • Frederic L.
    26 Août. 2025 • 13:14
    Peut-être parce qu’il y a justement de forts soupçons de censure (donc ce qui est considéré comme non licite dans le contexte politique saoudien).

