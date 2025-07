Recall, la fonction IA controversée de Microsoft, est bloquée par Adguard et Brave

La fonctionnalité Recall de Microsoft, intégrée aux PC Copilot+ sous Windows 11, suscite une vive controverse. En prenant automatiquement des captures d’écran de presque toutes les activités sur un ordinateur, cet outil d’intelligence artificielle se heurte à l’opposition croissante des développeurs d’applications, qui dénoncent des risques pour la vie privée. Signal, AdGuard et Brave ont pris des mesures pour bloquer cette fonctionnalité.

Dès le mois de mai, la messagerie Signal a donné le ton en bloquant les captures d’écran de Recall sur Windows 11. Selon Signal, Microsoft a lancé sa fonction d’IA sans offrir de « paramètres granulaires pour les développeurs d’applications qui permettraient de protéger facilement la vie privée ». Pour contourner ce problème, Signal a recours à un DRM, une solution qui empêche non seulement Recall, mais aussi les outils de capture d’écran et d’accessibilité, de sauvegarder le contenu de l’application. Cette mesure, bien qu’efficace, limite certaines fonctionnalités, comme l’utilisation d’outils d’accessibilité pour les utilisateurs malvoyants. Signal déplore que Microsoft n’ait pas fourni d’alternative viable, forçant les développeurs à adopter des solutions imparfaites.

AdGuard et Brave emboîtent le pas

Inspirés par l’initiative de Signal, AdGuard et Brave ont également décidé de bloquer Recall. AdGuard qualifie Recall de « préoccupation pour la vie privée », soulignant que « l’idée même de captures d’écran en arrière-plan est troublante ». L’entreprise craint que l’IA ne capture des données sensibles, comme des conversations privées ou des formulaires bancaires en ligne, sans le consentement explicite des utilisateurs.

De son côté, le navigateur Brave a annoncé bloquer Recall par défaut pour tous les utilisateurs de Windows 11. « Nous avons été en partie inspirés par le blocage de Recall par Signal », explique Brave, qui précise toutefois offrir une option pour réactiver la fonctionnalité pour ceux qui le souhaitent. Contrairement à Signal, Brave parvient à bloquer Recall tout en préservant l’accès aux outils de capture d’écran et d’accessibilité. Cela est rendu possible grâce à une fonctionnalité de Microsoft permettant aux navigateurs de désactiver Recall de manière granulaire, une option que Brave souhaiterait voir étendue à toutes les applications soucieuses de confidentialité.

Une polémique qui met Microsoft sous pression

La résistance des développeurs met en évidence un problème majeur : le manque de contrôle offert par Microsoft aux créateurs d’applications pour protéger les données de leurs utilisateurs. Alors que Microsoft a tenté de répondre aux critiques en rendant Recall optionnel et en renforçant la sécurité avec un chiffrement local et une authentification via Windows Hello, les inquiétudes persistent. Les captures d’écran automatiques, même stockées localement, pourraient être exploitées par des acteurs malveillants si un appareil est compromis, comme l’ont démontré des chercheurs en sécurité.

Cette controverse souligne un défi plus large pour Microsoft : concilier l’innovation en IA avec les exigences croissantes en matière de confidentialité. Les actions de Signal, AdGuard et Brave montrent que les développeurs sont prêts à prendre des mesures pour protéger leurs utilisateurs, même en l’absence de solutions adéquates de la part de Microsoft. Il faut voir maintenant si Microsoft saura répondre à ces critiques en offrant plus de flexibilité aux développeurs, tout en rassurant les utilisateurs sur la sécurité de leurs données.