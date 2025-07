OpenAI : un modèle expérimental d’IA touche l’or à l’Olympiade Internationale de Mathématiques

OpenAI a atteint un nouveau jalon majeur dans le domaine de l’intelligence artificielle en obtenant une performance de niveau médaille d’or à l’Olympiade internationale de mathématiques (IMO), l’un des concours les plus prestigieux au monde. Alexander Wei, chercheur chez OpenAI, a confirmé qu’un modèle expérimental (pas encore publié donc) a réussi à résoudre cinq des six problèmes proposés, totalisant ainsi 35 points sur 42. Ce score place le modèle au même niveau que les meilleurs lycéens du monde, alors que seulement 10 % environ des 630 participants humains ont obtenu une médaille d’or cette année.

Ce résultat marque une avancée importante pour l’IA dans sa capacité à résoudre des problèmes nécessitant non seulement des compétences techniques, mais aussi de la créativité et du raisonnement abstrait. Alors que l’IA excelle habituellement dans le traitement de données ou les tâches répétitives, cette réussite montre que les LLMs les plus récents peuvent désormais rivaliser avec l’intelligence humaine sur des exercices mathématiques complexes, réputés pour leur exigence en matière de réflexion non linéaire.Sam Altman précise toutefois que ce nouveau modèle ne sera cependant pas disponible avant plusieurs mois, ce qui signifie que GPT-5 n’intègrera pas ces avancées.