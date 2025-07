WhatsApp abandonne son application native sur Windows au profit d’une version Web

Meta revoit sa stratégie sur Windows, avec l’entreprise qui prévoit de remplacer l’application native de WhatsApp par une version Web, quelques mois seulement après avoir lancé une application native sur iPad. Ce changement apparaît dans la dernière version bêta de WhatsApp pour Windows, où Meta indique avoir mis à jour l’apparence et le fonctionnement général.

Une application désormais basée sur la version Web

Derrière cette évolution se cache une refonte technique majeure. WhatsApp passe d’une application native WinUI à une simple version Web affichée via WebView2, la technologie de Microsoft reposant sur le moteur du navigateur Edge. Cette approche permet à Meta de maintenir un seul socle de code pour plusieurs plateformes, simplifiant ainsi le développement et la maintenance.

En revanche, cette décision a un coût en matière d’expérience utilisateur. L’interface graphique change sensiblement, avec des paramètres plus basiques et une gestion des notifications différente. L’application en bêta intègre cependant la fonction chaînes WhatsApp, ainsi qu’un accès élargi aux statuts et aux communautés.

Une régression pour l’intégration Windows

Pour les utilisateurs réguliers de WhatsApp sur Windows, ce retour en arrière risque de décevoir. La version Web ne s’intègre plus aussi bien à l’interface de Windows 11 et consomme davantage de RAM que son équivalent natif. Un paradoxe, alors que WhatsApp mettait en avant les avantages des applications natives, notamment « des performances et une fiabilité accrues, davantage de façons de collaborer et certaines fonctionnalités pour améliorer votre productivité ».

L’application native de WhatsApp sur Windows avait été lancée récemment, avec pour principal atout la possibilité de fonctionner sans synchronisation permanente avec le téléphone. Ce changement marque donc une rupture, qui pourrait impacter l’usage quotidien de la messagerie sur PC.