Le 25 décembre 2004, la sonde Huygens de la mission Cassini (NASA) a atterri sur la surface sablonneuse de Titan, le plus grand satellite de Saturne. L’engin a survécu 72 heures, un temps suffisant pour révéler un monde complexe et parfois étonnamment semblable à la Terre. De nouvelles recherches menées par la NASA suggèrent que des éléments précurseurs de la vie pourraient se former naturellement dans les lacs de méthane de Titan, notamment des vésicules — sortes de petites bulles à membrane — qui jouent un rôle clé dans la formation des cellules vivantes. Ces structures pourraient émerger grâce au cycle méthanologique unique de Titan, ce qui suggère un processus chimique évolutif menant potentiellement à la vie dans un environnement pourtant radicalement différent de celui de la Terre.

L’étude, publiée dans l’International Journal of Astrobiology, décrit comment des molécules amphiphiles pourraient s’organiser en vésicules dans les lacs d’hydrocarbures liquides de Titan, imitant ainsi les mécanismes à l’origine des membranes cellulaires terrestres. Ce phénomène pourrait à terme entraîner l’apparition de proto-cellules capables d’évoluer. Afin de tester ces hypothèses, la NASA prépare la mission Dragonfly (prévue pour juillet 2028), soit un drone explorateur qui analysera l’atmosphère, la chimie et la géologie de Titan, ouvrant une nouvelle ère dans la recherche de vie extraterrestre et dans la compréhension de l’origine de la vie dans l’univers.