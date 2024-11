Dragonfly : SpaceX a été choisi pour envoyer l’octocoptère-drone sur Titan

Titan, la lune de Saturne, sera un jour visitée par Dragonfly, un octocoptère-drone de 850 kg, lors d’une mission programmée par la NASA. Titan est absolument unique dans le système solaire, avec son atmosphère dense riche en composés organiques et ses lacs liquides à sa surface. Ces lacs, qui sont composés de méthane issu de températures glaciales d’environ -190 °C (le point de fusion du méthane est de -182 °C), forment un cycle semblable au cycle de l’eau sur Terre, avec des nuages, de la pluie et donc des lacs. Le Dragonfly sera lancé en 2028 par une fusée Falcon Heavy de SpaceX et devrait arriver à destination en 2034, l’espoir des scientifiques étant de découvrir d’autres formes de vie (ou des traces lointaines d’autres formes de vie).



Dragonfly, qui fait partie du programme New Frontier de la NASA, sera équipé d’instruments scientifiques avancés, dont un spectromètre de masse fourni par le CNES permettant d’analyser l’atmosphère et la surface de Titan. Avec un coût total d’environ 2 milliards de dollars, cette mission fait suite à l’exploit de la sonde Cassini et de son atterrisseur Huygens en 2005, qui avait déjà révélé la richesse et l’étrangeté du satellite naturel de Saturne. Considérée comme une « Terre primitive », la lune Titan pourrait permettra aux scientifiques de faire la lumière sur les conditions qui ont permis à la vie d’émerger sur Terre, renforçant ainsi son statut de cible majeure pour l’exploration spatiale.