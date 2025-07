Disney annonce le reboot de La Nuit au Musée, avec (peut-être) Ben Stiller comme réalisateur

La franchise La Nuit au Musée va faire son retour sous forme de reboot chez 20th Century Studios, propriété de Disney. Vingt ans après la sortie du premier film avec Ben Stiller en vedette, cette nouvelle version introduira un nouveau musée et de nouveaux personnages, sans lien direct avec les précédents opus. Le projet est produit par Dan Levine et Shawn Levy (le réalisateur des films originaux), tandis que le scénario est confié à Tripper Clancy (Die Hart). Aucun réalisateur n’a encore été confirmé, mais des spéculations évoquent un possible retour de Ben Stiller, cette fois derrière la caméra.

A noter que Disney développe depuis des années un projet similaire intitulé Magic Kingdom, où les personnages de ses parcs prendraient vie la nuit. Les deux univers étant désormais réunis chez Disney, certains imaginent même un éventuel crossover entre les deux concepts. Le retour de Ben Stiller en tant que réalisateur est aussi la promesse, peut-être, d’un vrai film avec son identité propre plutôt qu’un simple métrage à visée commerciale. Pour rappel, Ben Stiller est le réalisateur attitré de la série culte Severance, qui se démarque justement par sa mise en scène de haut vol.