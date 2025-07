Stalker 2 : Heart of Chornobyl sera disponible sur PlayStation 5 d’ici la fin de l’année

C’était une évidence même si l’exclusivité temporaire n’avait pas été confirmée officiellement : le studio ukrainien GSC Game World vient d’annoncer que son FPS-survival-post apo Stalker : Heart of Chornobyl sera disponible d’ici la fin de l’année sur PlayStation 5, près d’un an donc après sa sortie sur Xbox Series et PC. Tout à fait logiquement, le jeu sera adapté aux spécificités haptiques de la Dual Sense, sans oublier quelques améliorations graphiques pour la PS5 Pro.

A noter que le directeur général du studio, Ievgen Grygorovych, affirmait il y a quelques mois à peine qu’aucune version PS5 n’était prévue ou en développement, un pieux mensonge désormais évident qui est probablement raccord avec le contrat d’exclusivité temporaire passé avec Microsoft (le jeu est aussi sorti day one dans le Game Pass). Il en aurait été probablement de même si l’on avait interrogé les développeurs de Kena, Stray ou bien encore Sifu, des titres annoncés en exclusivité sur PS5 et qui un ou deux ans plus tard sont tous arrivés sur Xbox Series (encore faudrait-il poser la question aux studios qui sortent leur titre en exclusivité temporaire sur PS5).