🔥 ChatGPT Plus est à moitié prix pendant 6 mois pour les clients d’Orange

Il est possible d’avoir l’abonnement ChatGPT Plus à moitié prix grâce à Orange, et ce pendant six mois. Cette nouvelle offre pour le service d’intelligence artificielle est disponible à partir d’aujourd’hui.

Pour ceux qui ne le savent pas, ChatGPT Plus est l’abonnement payant d’OpenAI qui donne accès à plusieurs fonctions avancées du chatbot :

Accès prioritaire aux derniers modèles GPT d’OpenAI, offrant des réponses plus précises, nuancées et complètes.

Temps de réponse plus rapides et accès garanti même en période de forte affluence, ce qui évite les messages d’indisponibilité fréquents sur la version gratuite.

Limites d’utilisation plus élevées : par exemple, jusqu’à 40 messages toutes les 3 heures avec GPT-4.

Génération d’images illimitée, permettant de créer des images directement dans la conversation.

Analyse avancée de données : possibilité d’analyser des fichiers, de résumer des documents volumineux ou de décrypter des tableaux complexes en une seule fois.

Gestion de projets et personnalisation : création de projets pour organiser vos échanges, et possibilité de concevoir votre propre GPT personnalisé avec des instructions spécifiques et l’ajout de fichiers personnels.

Accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités et améliorations de la plateforme.

Comment avoir ChatGPT Plus à moitié prix

Avec l’offre d’Orange, il est possible d’avoir ChatGPT Plus pour 11,50 €/mois pendant six mois au lieu de 23 €/mois. Pour en profiter, il faut remplir ce formulaire. Une fois que c’est fait, l’opérateur vous enverra un lien sous huit jours. Vous n’aurez plus qu’à l’ouvrir pour vous connecter avec votre compte ChatGPT (ou en créer un si vous n’en avez pas). La remise de 50 % s’appliquera automatiquement.

Que se passe-t-il après les six mois ? L’abonnement ChatGPT Plus revient à son tarif standard. Il est toutefois bon de noter que l’offre se veut sans engagement. Ainsi, vous pouvez profiter des six mois à moitié prix puis résilier.