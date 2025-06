Spotify HiFi : l’écoute sans perte (losseless) semble réellement en approche

Cela fait plus de quatre ans que les utilisateurs de Spotify attendent l’arrivée de l’audio sans perte (lossless) et de nouvelles informations suggèrent que cette option pourrait enfin voir le jour dans un avenir proche.

Le compte X (ex-Twitter) de Spicetify, un outil en ligne permettant de personnaliser l’application de Spotify sur ordinateur, a partagé plusieurs indices concernant l’intégration de l’écoute sans perte. Selon les captures d’écran partagées, des mentions « lossless » apparaissent dans des sections jusque-là inconnues de l’application.

Par exemple, une de ces captures montre « lossless » dans la barre latérale dédiée à la connexion de périphériques. Une autre capture présente cette option dans les paramètres de qualité de streaming de l’application. De plus, Spicetify indique que des mentions de cette fonctionnalité apparaissent également pour Spotify Connect et le lecteur Web.

Spotify 1.2.66 mentions lossless in more parts of UI 👇#NewSpotify #SpotifyLossless #Spotify

Lossless (pigeon) is mentioned in "Connect to the device" sidebar & under the artist in NPB (Now Playing Bar)

Lossless will be available up to 24-bit/44.1KHz (FLAC + Widevine).

Lossless… pic.twitter.com/QYbqg1ZKN3

— spicetify (@spicetifyapp) June 19, 2025